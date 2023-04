AUTOLAKIRER GORAN SAM SEBI SMISLIO RADNO MESTO: I baš mu se posrećilo! Na ovom autu uzeo para koliko košta stan, 75.000 evra! FOTO

ČAČAK - Vodeći se parolom "ima posla ko hoće da radi", Goran Srnić iz čačanskog sela Mrčajevci nije čekao da mu fotelja padne sa neba, već je zasukao rukave i sam sebi otvorio radno mesto, koje mu se po svemu sudeći dobro posrećilo.

Po struci je autolakirer, a u duši ljubitelj starih automobila, pa je znanje i ljubav spojio u uspešan posao.

On na neočekivanim mestima i auto-otpadima pronalazi primerke davno zaboravljenih vozila kojima on sa još nekoliko zamljubljenika u oldtajmere vraća dušu i prvobitan izgled.

foto: RINA

- Dodju ti neki retki automobili, pa ti to predstavlja izazov. To su automobili koji su se davno pravili i sada za njih nema delova, morate ih naći ili sami napraviti. To je velika obaveza i odgovornost da to sve bude originalno i u što moguće boljem stanju i jednostavno da se vrati u život - kazao je Goran Srnić za agenciju RINA.

A da bi automobili stari i preko pola veka zasijali punim sjajem, potrebno je mnogo strpljenja, vremena i pre svega ljubavi za onom što radiš.

foto: RINA

- Na svakom od njih potrebno je prvo limarija da se uradi, zatim nastupa mehanika, a zatim estetika i farbanje. Kao šlag na tortu dolazi tapaciranje i izrada završnog enterijera što ga čini unikatnim. Svega toga ne bi bilo da nema ljubavi prema svemu ovom, strpljenja i kasnije se dolazi do željenog pozitivnog rezultata - priča Srnić.

Ovako uradjeni automobili često završe na aukcijama u inostranstvu. Tamo su, kako kaže ovaj vredni Čačanin, veoma traženi, ali su i cene vrtoglavo porasle.

foto: RINA

- U našoj radionici pronašla se jedna porše karera koja je prodata za oko 75.000 evra, ali i dosta drugih automobila kod nas dolazi i od kojih se ljudi ne odvajaju tako lako ni za kakve pare - ističe on.

A što se tiče kvaliteta, iskusno majstorsko oko ocenjuje da su ranije automobili izradjivani od kvalitetnijih materijala i u odnosu na današnje pravljeni su da ih bar voze dve generacije.

- Sada je to čist biznis, sve je postalo trgovina i prodaja. Tako da sve lošija vozila se prave i to je to, jedino što su više akcenta dali na bezbednosti vozila, i vozača. Ono što je radjeno pre 40-50 godina je neuporedivo bolji kvalitet u odnosu na ove današnje automobile - zaključuje Goran.

foto: RINA

I dok su u inostranstvu za oldtajmere izdvaja pravo bogatstvo i na aukcijama plaćaju nenormalne sume, Srbi na to nisu navikli, već njihovi nekada ljubimci trunu u zatvorenim garažama ili pod drvetom.

Kurir.rs/RINA