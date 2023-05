KONOBAR VAS "SKENIRA" ČIM UĐETE, I PROBA DA VAM "UVALI" TUĐE Ovo je sve češća prevara u srpskim restoranima i kafićima, PAZITE!

Pojedini konobari u kafićima i restoranima gostima donesu ono što uopšte nisu poručili, a što je u većini slučaja narudžbina nekog ko je to poručio i otišao, ili je to odbio, pa kako im ta hrana ne bi propala, "uvaljuju" je drugom gostu po sistemu "ako prođe, prođe".

Marko Dragić iz Nacionalne organizacije potrošača Srbije (NOPS) kaže za Kurir da pojedini konobari goste prilikom ulaska u ugostiteljski objekat obavezno "skeniraju" i na osnovu iskustva znaju kako da se ophode prema njima.

foto: Profimedia

- Svaki gost mora da dobije ono što je poručio, ne može dobiti nešto drugo. U objektu postoji zaduženje za svaki sto, porudžbenica se zapisuje. Međutim, ima mnogo primera, naročito u restoranima koji rade i dostavu, da su gosti poručili određenu hranu, a dobili neku drugu. Kako to ne bi bacili, pokušavaju to da daju drugom gostu po sistemu "ako prođe, prođe"- objašnjava Dragić i dodaje:

- Svaki objekat treba da ima svoju politiku i kodekse. Tako, na primer, gosta na vreme treba obavestiti koliko će čekati porudžbinu, i ukoliko mu to ne odgovara, ima pravo i da odbije. Taj mehanizam opet treba da nadgledaju zaposleni. Ukoliko se desi da konobar uopšte ne dođe do gosta određeno vreme, on jednostavno može da ustane i ode.

šta bi ste vi uradili da ste sjeli u restoran kafić da jedete, a usluga vas nije poslužila skoro više od petnaest minuta, mi smo ustale i otišle — cecauparizu 🥥 (@cecauparizu) April 30, 2023

Postavlja se pitanje da li čekanje traje predugo zbog manjka radne snage ili jednostavno bezobrazluka pojedinih konobara koji su na osnovu vašeg izgleda i auta koji vozite procenili da li treba da usluže vas ili nekog stalnog gosta, za koga znaju da ostavlja veći bakšiš.

Kurir.rs/ A. K.