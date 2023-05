"NIJE POENTA MOLITI SE DA NEŠTO NE POSKUPI" Dušan Uzelac otkriva kako treba da se ponašamo u finansijski turbulentnim vremenima

Izvršni odbor Narodne banke Srbije odlučio je da referentnu kamatnu stopu zadrži na nivou od šest odsto.

Rast je zaustavljen posle 13 skokova koji su rate na stambene kredite za godinu dana podigli i do 100 evra.

Šta ovo znači za gradjane odgonetnuo je Dušan Uzelac, portal Kamatica.

01:08 OVOM ODLUKOM NBS JE STALO POSKUPLJENJE NOVCA! Uzelac otkrio do kada će trajati stabilnost: Na ovo treba da se fokusiramo

- Ovom odlukom je samo stalo sa poskupljenjem novca. To je upravo i posledica svakog povećanja referente kamatne stope, dakle blago poskupi novac, tačnije krediti i pozajmice građana. To se ovaj put nije dogodilo, a razlog je verovatno to što je došlo do uvida u neki nivo ravnoteže. Disbalans u sistemu je prouzrokovan globalnim kretanjima na nivou trgovine, finansije... Cela ta priča se reflektuje na finansije i tako prouzrokuje inflaciju - rekao je Uzelac.

Potom se osvrnuo na to koliko dugo može da traje ova stabilnost:

- Sve se dešava na nedeljnom nivou. Svedoci smo da su razna globalna dešavanja aktuelna i trgovinske tranzicije. To je ono što ustvari pravi ceo ovaj metež. Što se tiče da li može da se odahne, pa neće skakati u nedogled, ali ne treba to ni da bude ono na šta se fokusiramo. Ne treba da se molimo da nešto ne poskupi, već da upravljamo našim finansijama tako da adekvatno provedemo mesec, godinu. U tom smislu nema bojaze da će biti neko naglo poskupljenje kamata.

