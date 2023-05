DA LI JE REALNO OČEKIVATI DA INFLACIJA NA KRAJU GODINE BUDE 8 ODSTO? Bojan Stanić o promenama u rastu inflacije do kraja godine

Narodna banka Srbije objavila je da očekuje dalje snižavanje inflacije u Srbiji koja bi na kraju godine trebalo da bude oko osam odsto, što bi bio prepolovljeni iznos u odnosu na nivo inflacije zabeležene u prvom tromesečju ove godine.

Vrhunac inflacije je, kažu, iza nas. Pa da li je? I da li je realno očekivati da inflacija na kraju godine bude 8 odsto?

U razgovoru sa Bojanom Stanićem, direktorom sektora analitike u Privrednoj komori Srbije, voditelji emisije "Puls Srbije" saznali su odgovore na ova pitanja.

03:05 INFLACIJA

Stanić kaže da je sve refleksija krize u Ukrajini.

- Radi se na očuvanju deviznog kursa, ali je činjenica da je inflacija počela da upsorava. Situacija u Ukrajini je stagnantna za sada - kaže Stanić.

foto: Kurir TV, Shutterstock, Ilustracija

Danas treba da znamo, da savremena ekonomija, bazirana je na protoku informacija i u vezi je očekivanja.

- Znalo se da će doći do poskupljenja i da je to dogovoreno i moguće da je će biti još jedno poskupljenje tamo negde u septembru . Efekat inflacije prelio se na stanovništvo. U MInhenu je bilo istraživanje ovih pojava, te je i kod njih one kategorije koja imaju najmanja primanja i penzioeri. najviše su istrpeli. Postavljali su pritisak, ovde na dinar, time da on ojača... Mi smo dozvolili kao država da on okača. Dobro je jer smo punili devizne rezerve država će moći da kontroliše dinar. Opet, sa druge strane, jačanje dinara, kada bi se pustio da padne, na 112 dinara, to ne bi odgovaralo našim izvoznicima - kaže Stanić i nastavlja.

- Sada, na primer, imamo višak pšenice. Odlučilo se da se ide na očuvanje deviznog kursa i iz tog razloga je inflacija usporavala i tako će se i nastaviti do kraja godine. Bez obzira što je inflacija oko 15 odsto, cene hrane su se povećale za oko 20 odsto! - optimističan je Stanić.

Pojasnio je kolika je realna vrednost evra,

- Vi ovde nemate sivo tržište kao što je bilo devedesetih. Ako odete u menjačnicu dobićete 117, 2 dinara, a ako kupujete evro u banci platićete više - rekao je Stanić, naglasivši da je to srednji kurs i dodao:

- Smanjenje inflacije ne znači smanjenje cena životnih namirnica!

Kurir.rs

