"DEVOJKA U REDU ISPRED MENE NARUČILA JE 150 GRAMA ŠUNKE..." Dejan Gavrilović: Kupac zapreti tužbom prodavcu, ovaj se nasmeje

Da li se u poslednje vreme vodite evidenciju sa koliko proizvoda u kesi izađete iz prodavnice kada završite kupovinu? Da li vam je bitan i kvalitet i kvantitet?

Na ova pitanja odgovore je dao Dejan Gavrilović, iz udruženja Efektiva koji je gostovao u emisiji Puls Srbije.

On razgovor započinje jednom scenom kojoj je prisustvovao:

- Čekao sam u redu za suhomesnato, devojka ispred mene je htela neku šunku, 150 grama, pa je onda rekla ne ipak mi dajte 120 grama. Iz nekog razloga je njoj tih 30 grama značilo. I brojni su primeri koji pokazuju, da se najpre žrtvovala količina, pa onda kvalitet - rekao je Gavrilović.

Prvo se žrtvuje količina namirnica, pa onda letovanja...

- Sve je više ljudi koji imaju problem sa izvršiteljima. Znači da nisu mogli da servisiraju tekuće troškove, što znači da se i to žrtvuje, a ovamo je došlo do nekog minimuma i sada se žrtvuje na nekoj drugoj strani - kazao je Gavrilović.

01:04 ŠTA GRAĐANI SRBIJE NAJČEŠĆE ŽRTVUJU U NEDOSTATKU NOVCA ZA OSNOVNE ŽIVOTNE NAMIRNICE?

Država ima jak mehanizam, a to je mehanizam za zaštitu konkurencije.

- To su ozbiljne kazne od 5 -10 odsto od godišnjeg prihoda to je ozbiljan iznos. Mi nismo čuli da su nekoga kaznili, godinama unazad nemamo vesti o tome. Mi smo prijavljivali tržišnoj inspekciji neke promene, retko kada smo dobijali povratnu informaciju. Dovoljno govori to kada kupac kaže prodavcu tužiću vas, on se samo nasmeje. To vam sve govori! - ispričao je Gavrilović i dodao:

- Svesni smo toga da glas pobune teško dolazi do nekog ko može da promeni situaciju. Znam da ljudi kažu nema od toga ništa, ljudi su ubijeni u pojam, snalaze se, kažu sve je do mene i to je tako. Pitanje je šta bi pobuna i donela. Evo, imamo i ove šetnje, pa nemamo neki rezultat. Šta je razlog tome, ne znam, mislim da to nije dobar put... Pretpostavljam da neko ko vodi računa o državnoj kasi ne vodi baš dpbro računa, ljudi plaćaju, zašto bi išta menjali - rekao je.

