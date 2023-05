NA OVOM MESTU MOŽETE KUPITI AUTO VEĆ ZA 500 EVRA: Najskuplji ide i do 360.000 evra (FOTO)

Na oglasniku Sasomange raznovrsna je ponuda automobila, od malih gradskih, porodičnih, vozila različitih veličina i klasa pa do luksuznih limuzina i SUV vozila u cenovnom rangu od 500 do čak 360.000 evra, čija je proizvodnja iz 2022. godine, kaže za Kurir Saša Mitrović, head vertikale Auto-moto i nautika.

- U susret sezoni godišnjih odmora, kao i s dolaskom svakog proleća, u velikoj meri raste i potražnja za novim i polovnim vozilima, što potvrđuje svakodnevni rast posetilaca oglasniku Sasomange.rs, pri čemu se potencijalni kupci informišu o trenutnim cenama na tržištu, kao i aktuelnoj ponudi novih i polovnih vozila.

Ponuda novih automobila na tržištu je sve bolja, što pokazuje i rast ponude novih vozila na našem portalu, ali takođe rast je vidljiv i u ponudi polovnih automobila, koji na našem oglasniku vrlo brzo nađu put do novih vlasnika - kaže Mitrović, i dodaje da je ponuda u skladu sa očekivanjima svakog potencijalnog kupca.

Naglašava i da će svako naći vozilo u skladu sa očekivanjima i mogućnostima, kao i da se ponuda uvećava svakim danom jer je oglašavanje vozila potpuno besplatno bez obzira na broj oglašenih vozila.

- Uz naše dostupne promocije oglašavanja, prodavci vrlo brzo pronađu kupca za svoja vozila. Vodimo računa da naša ponuda vozila bude raznolika i prilagođena svakom kupcu, a u ponuđenom izboru su i potpuno nova vozila dostupna odmah za kupovinu i preuzimanje.

Ponuda će svakako biti raznovrsna, od malih gradskih vozila, porodičnih vozila različitih veličina i klasa do luksuznih limuzina i SUV vozila iz putničkog segmenta, ali prodavci nude i bogatu ponudu komercijalnih vozila, od lakih dostavnih teretnih vozila pa sve do teškog kamionskog programa - navodi Mitrović i dodaje:

- Cene i ponuda ponuđenih vozila na sajtu Sasomange.rs prilagođeni su svakom kupcu, od kupaca najjeftinijih vozila cenovnog ranga od 1.000 do 3.000 evra, gde je prosek godine proizvodnje ponuđenih vozila od 2002. do 2011, pa sve do najskupljih vozila iz ponude, kojima se cene kreću od 250.000 pa do 360.000 evra, čija je proizvodnja iz 2022.

"Zastavini" modeli "jugo" i "skala" ističu se među najjeftinijim vozilima u ponudi, sa cenom od 500 evra za 2004. godište pa do 1.100 evra za 2007. godište u odličnom stanju, reč je o očuvanim primercima vozila s malo pređenih kilometara, a prednosti su im izuzetno jeftino redovno održavanje kod lokalnog majstora, dostupnost rezervnih delova i jeftina registracija.

Prema njegovim rečima, vozila evropskih proizvođača su u cenovnom rangu od 1.000 pa do 1.500 evra.

- Ponuđena su na prodaju u okviru ponude našeg oglasnika, uglavnom se radi o vozilima iz 2000. godine i sličnih godišta sa skromnijim paketima opreme, a takođe nisu skupa za održavanje usled izuzetne dostupnosti rezervnih delova, koju takođe možete pogledati na našem oglasniku, koji svakodnevno nudi preko 270.000 aktivnih oglasa za rezervne delove i opremu vozila. Najskuplja ponuđena vozila pripadaju premijum segmentu svetske auto-industrije, uglavnom je reč o evropskim proizvođačima "Lamborgini", "Porše", "Mercedes Benc", BMW, starosti su do dve godine, vrhunskih sportskih i luksuznih karakteristika sa ponuđenom cenom od početnih 100.000 pa sve do 360.000 evra za novi "lamborgini urus" sa 650 KS i fantastičnom opremom.

Dodaje i da je prednost kupovine ovog segmenta vozila ponuđenog na Sasomange.rs dostupnost vozila za kupovinu odmah, bez dugih rokova isporuke proizvođača, ali i osetna razlika u ceni između cene ponuđenih vozila na oglasniku i novih u salonima proizvođača.

- Domaćem kupcu polovnog automobila i dalje su najvažniji brend, godina proizvodnje, pređena kilometraža, servisna istorija prethodnog održavanja, ukupna cena vozila sa svim pratećim troškovima registracije i da li je vozilo imalo prethodnih havarija. Ono što se ističe u pretrazi jeste potražnja za manjim gradskim, ali i porodičnim automobilima srednje veličine, ove dve kategorije se najbrže prodaju, pa zahtevaju čestu posetu potencijalnih kupaca na Sasomange.rs i svakodnevno praćenje novoobjavljenih oglasa automobila iz ove dve kategorije - objašnjava Mitrović i savetuje:

- Ukoliko vam neko odbije transport vozila do servisa, nemojte ga ni kupovati jer uvek možete biti prevareni na taj način ako ne obratite pažnju na kvalitet tog automobila i taj problem ne eliminišete pregledom, to može imati dalekosežne posledice u kasnijoj eksploataciji vozila. Obratite pažnju na redovni troškovnik svih opterećenja koje to vozilo nosi na godišnjem nivou. Velika kubikaža nosi sa sobom i skupu registraciju, skuplji servis, skuplje rezervne delove... Zdrav balans između vaših želja i vaših mogućnosti je osnova dobre kupovine.

Saša Mitrović Savet vozačima Saša Mitrović savetuje vozače da budu oprezni pri kupovini vozila. - Pitajte prodavce što više pitanja o ukupnom stanju, istoriji održavanja, prethodnim intervencijama na vozilu, poreklu i nameni kojoj je služilo, a zatim to uporedite sa stanjem vozila. Pregledajte sve papire koji su vam dostupni, servisnu knjižicu i saobraćajnu dozvolu, u kojoj će biti upisan prethodni vlasnik, većinu tih podataka možete i sami proveriti preko interneta. Ukoliko imate bilo kakve nedoumice, tražite od prodavca da se vozilo pregleda u ovlašćenom ili nezavisnom servisu o vašem trošku jer tako uloženih 100 evra može vam kasnije uštedeti mnogo vremena, novca, a i živaca.

Trudimo se da ponuda na našem oglasniku zadovoljava sve potrebe tržišta, a posebnim dogovorima sa prodavcima i trgovcima sa našeg oglasnika postigli smo da su cene ponuđene na Sasomange.rs više nego konkurentne, a često i jeftinije od ostalih ponuda na tržištu. Posetioci našeg oglasnika će uvek naći pravi odnos cene i kvaliteta u svim našim kategorijama i pronaći će ono što je predmet njihovog interesovanja.

