SVEPRAVOSLAVNI NACIONALNI SAVET: Pozivamo građane na skup SRBIJA NADE 26. maja u Beogradu

Ispred Svepravoslavnog nacionalnog saveta javnosti se danas obratio teolog Miloš Stojković, koji je pozvao sve građane Srbije da, po njegovim rečima 26. maja podrže otadžbinu Srbiju, koja ne klima glavom i kojoj ne naređuju strani ambasadori:

“Sve građane Srbije koji su ponosni na donešeni zakon o Hilandaru po kome će naša generacija ući u istoriju, sve one koji su ponosni na završeni hram “Svetog Save”, spomenik osnivaču srpske države Stefanu Nemanji, na one koji baštine u svom srcu generala heroja Vladimira Lazarevića ili novu srpsku Milunku Savić sudiju Danicu Marinković, koja je dokazala na primeru Račka da Srbi nisu zločinci, i one koji su ponosni na nikad bolji odnos države i crkve i na nikad više obnovljenih svetinja na Kosovu i Metohiji i širom naše otadžbine sve ih pozivamo da budu deo skupa ponosne, svetosavske i svetonikolajevske Srbije.

Nikada ne smemo zaboraviti da je sve ove tradicionalne, srpske i pravoslavne poduhvate pokrenuo predsednik Aleksandar Vučić, sa svojim saradnicima i svojom porodicom, i da oni koji danas bez izbora žele da dođu na vlast iskorišćavajući empatiju ljudi prema strašnim tragedijama koje su nam se dogodile, nikad neće biti deo svetosavskog korpusa koji propoveda veru i ljubav a ne nasilje i mržnju, već će zauvek ostati plaćenici neprijatelja naše Srbije, i oni koji žele otadžbinu na kolenima..” naglasio je predsednik Svepravoslavnog nacionalnog saveta Miloš Stojković.

Stojković je dalje dodao da svi oni koji se užasavaju da se našem Patrijarhu vređa preminula majka i sestra, 26. maja dođu i podignu glas i pokažu kako izgleda svetosavska i svetonikolajevska Srbija koja poštuje sve druge vere i nacije, i koju ponosno predvodi, uzdignute glave predsednik Aleksandar Vučić.

(Portal035.rs)