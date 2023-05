Počinje 16. Cubanero Salsa Festival - Novi Sad od 25. do 28. maja u bojama Kube

Još jednom Novi Sad će tradicionalno krajem maja biti obojen bojama Kube. Na više lokacija u gradu održaće se plesne radionice, žurke i koncerti, kao i sve ono što Cubanero Salsa Festival čini neodoljivim i specifičnim.

Radovan Ostojić, organizator ovog festivala koji je već tradicionalno omiljen među Novosađanima ali i svima gostima iz Evrope i sveta, kaže da je za 16. Cubanero Salsa Festival sve spremno.

- Ove godine organizujemo 16. po redu festival. Dolaze nam zaista velika svetska imena, svi svetski artisti po pitanju salse, baćate i kizombe i ono što je šlag na tortu jeste jedan veliki kubanski bend, u pitanju je Maykel Blanco Y Su Salsa Mayor, koji je trenutno jedan od najpopularnijih kubanskih bendova. Oni su na turneji po Evropi i jedan od gradova koje će obići je Novi Sad, te naš Cubanero Salsa Festival.

Sve one koji vole dobru energiju, sjajnu atmosferu i da zaplešu uz najbolju muziku, kao i svake godine pored koncerata i žurki na otvorenom, očekuju i plesne radionice.

- Imamo deo koji se tiče plesnih radionica, imamo deo koji su naravno žurke, koncerti i sve ono što čini naš festival specifičnim. Radionice će se održavati na pet lokacija u gradu, to je uži centar grada a koncerti i žurke će se održavati, što u Plesnom centru “Allegro”, što na SPENS-u a jedan deo otvorenog programa i otvorenih žurki će biti ovde na uglu Mite Ružića i Laze Telečkog ispred kafea Havana - podelio je sa nama Radovan Ostojić.

Organizator Radovan Ostojić je pozvao na 16. Cubanero Salsa Festival sve one koji tradicionalno dolaze godinama kao i one koji do sada nisu imali priliku.

- Dobra energija je nešto što privlači ljude, predivna muzika, ples, tu nam zaista dolaze ljudi iz čitave Evrope, da ne kažem čitavog sveta. Imamo prijavljenih, manje-više iz svake evropske države. To je onako jedna specifična atmosfera i doživljaj ljudi koji dođu da plešu, da slušaju dobru muziku, da se druže i nekako dožive taj duh Kube i svega onoga što mi radimo. Neki su propratili po medijima pa znaju, a neki se iznenade kad šetaju ulicama i zateknu veliku žurku. U svakom slučaju mi pozivamo sve da dođu i da se lepo provedu i uživaju zajedno sa nama - rekao je Ostojić.

Program festivala i detaljne informacije mogu se pronaći na sajtu https://cubanero.net.