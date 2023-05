MIROVIĆ: Put Stapar–Sivac u funkciji do jeseni

„Plan je da do kraja jeseni završimo put Stapar–Sivac, koji smo planski gradili po fazama“, izjavio je predsednik Pokrajinske vlade Igor Mirović nakon obilaska završnih radova na izgradnji deonice tog puta i mosta kojim se on spaja sa regionalnim putem Kula–Vrbas.

Ukupna vrednost radova na izgradnji puta Stapar-Sivac je 1,4 milijarde dinara. Dužina trase je skoro 15,8 kilometara, od čega je oko 6,7 kilometara na teritoriji Sombora, a oko 9 kilometara na teritoriji opštine Kula.

Predsednik je naglasio da će put, koji je dužine gotovo 16 kilometara, značiti kako za Sombor i Kulu, tako i za Apatin i brojna naselja u celoj zoni Zapadnobačkog okruga, jer će se lakše dolaziti do buduće brze saobraćajnice, koja će od Sombora, odnosno od granice sa Hrvatskom, ići sve do Kikinde i granice sa Rumunijom.

„Izgradnja ′Vojvođanskog osmeha′ bi trebalo da počne u drugoj polovini godine, i to baš na ovoj deonici gde smo pomogli somborskoj lokalnoj samoupravi da reši urbanistička pitanja od Bačkog Brega prema Somboru“, istakao je Mirović dodavši da je to izuzetno veliki posao. Reč je o saobraćajnici dugoj preko 178 kilometara, koja je od ogromnog značaja za sve opštine od Sombora do Kikinde.

Mirović je naglasio da narednih nedelja počinje realizacija projekata širom Vojvodine.

„Ove godine smo preko Uprave za kapitalna ulaganja Vojvodine izdvojili preko četiri milijarde dinara za lokalne saobraćajnice“, naglasio je Mirović i dodao da će i nakon rebalansa budžeta, koji će se pred poslanicima naći do kraja juna, znatna sredstva biti usmerena upravo za saobraćajnice, među kojima će biti i ona na državnom putu drugog reda kroz Sremske Karlovce, duga pet kilometara.

Nakon obilaska radova na izgradnji puta Stapar–Sivac, gradonačelnik Sombora Antonio Ratković izjavio je da se uporedo sa radovima na izgradnji puta rade i arheološka istraživanja na ovoj deonici u dužini od 2,9 kilometara.

„Ova investicija ima višestruk značaj ne samo za Sombor, već i za druge opštine u Zapadnobačkom upravnom okrugu”, rekao je Ratković i zahvalio predsedniku Miroviću i Pokrajinskoj vladi jer su, kako je naveo, prepoznali značaj ne samo ove investicije, već i lokalnih saobraćajnica Monoštor–Kupusina i Rastina–Riđica. To su tri veoma važne investicije za Grad Sombor.

Za spajanje lokalnog puta sa regionalnim putem Kula–Vrbas potrebno je i da se okončaju radovi na teritoriji opštine Kula koji obuhvataju rekonstrukciju mosta i oko 300 metara lokalnog puta.

Predsedednik Opštine Kula Damjan Miljanić istakao je da je ovo kapitalan projekat za celu Bačku, jer je reč o najvećoj investiciji ikada realizovanoj na teritoriji opštine Kula i koja se privodi kraju.

„Ovo je velika i važna stvar za naseljena mesta i poljoprivrednike koji samo sa kulske strane obrađuju 4.000 hektara poljoprivrednog zemljišta i koji gravititaju ka ovom putu. Realizacijom ovog projekta, Sivac postaje raskrsnica puteva“, rekao je Miljanić.

Predsednik Mirović obišao je danas u Apatinu radove na kompletnoj rekonstrukciji Ulice srpskih vladara (od Srednje ulice do Ulice Marka Oreškovića), u dužini od gotovo 600 metara, koje sa ukupno 179,9 miliona dinara finansira Uprava za kapitalna ulaganja AP Vojvodine.

Ulica srpskih vladara je centralna ulica u kojoj se nalaze najznačajniji objekti u Apatinu, a Kulturno-istorijska celina „Centar Apatina“ je zaštićena zona. Predviđeno je i uređenje parkinga sa više od 90 mesta i kolskih prilaza, postavljanje biciklarnika sa 25 mesta, rekonstrukcija trotoara, izgradnja sekundarnih vodova atmosferske kanalizacije, postavljanje nove ulične rasvete, kao i uređenje zelenih površina.

Predsednik Mirović je istakao da je plan da radovi budu završeni do početka jula, čime će Apatin biti uređen na bolji i kvalitetniji način, što će značiti ljudima koji u njemu žive, kao i onima koji ga posećuju.

„Nastavljamo sa novim projektima i ovde u Apatinu i širom Vojvodine. Posebno je značajno što u manjim mestima ulažemo sve više finansijskih sredstava“, naglasio je Mirović.

Predsednik je dodao da će u naredih nekoliko nedelja Pokrajinska vlada predložiti rebalans budžeta za ovu godinu za dodatnih gotovo osam milijardi dinara, od kojih će 90 odsto biti usmereno u investicije u malim sredinama.

„Prioritet će biti ulaganje u osnovne i srednje škole, u šta će biti usmereno 1,7 milijardi dinara, kao i u lokalni komunalni razvoj i druge projekte koji će građanima u manjim sredinama obezbediti bolje uslove za život, i njihov opstanak i ostanak u manjim sredinama“, rekao je Mirović.

Predsednik je naveo da je razvoj manjih sredina jedan od prioriteta na nacionalnom i pokrajinskom nivu.

„Zahvaljujući Pokrajinskoj vladi, koja je prepoznala i podržala projekte značajne za našu opštinu, mi ovu investiciju privodimo kraju”, izjavila je predsednica Opštine Apatin Dubravka Korać i istakla da je Pokrajinska vlada obezbedila i sredstva za izgradnju biciklističke staze od Svilojeva do Banje Junaković kao i za unapređenje saobraćajne infrastrukture u opštini Apatin.

Obilasku su prisustvovali i pokrajinski sekretar za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu Aleksandar Sofić i direktor Uprave za kapitalna ulaganja Vojvodine Miloš Maletić.

