UŽARENE CENE LETOVANJA! Vekna hleba u Grčkoj 230 dinara, sir skoro 1.300 dinara! Hrvatska, Španija i Italija skuplje čak 20 odsto

Grčka je iz godine u godinu jedno od omiljenih destinacija za letovanje Srba, a ove godine su apartmanski smeštaj i hrana skuplji za 10 odsto. Dok Crna Gora, Turska i Egipat beleže rast cena manji od 10 odsto, letnji odmor u Hrvatskoj, Španiji i Italiji je skočio za čak 20 procenata!

Skup i giros

Naime, kako prenosi Grčka info, cene hrane i pića na grčkim ostrvima više su za oko 10 odsto, te onaj ko ove godine planira letovanje na obalama Jonskog i Egejskog mora treba da zna da će veknu hleba, preračunato u srpskoj valuti, plaćati od 130 do čak 230 dinara, dok je porcija girosa od sedam do 10 evra.

Većina naših turista se odlučuje za smeštaj u grčkim apartmanima, a onaj ko sam priprema hranu valjalo bi da zna da će kilogram paradajza ove sezone plaćati 350 dinara, pakovanje jaja 470, litar suncokretovog ulja 300 dinara, a feta sir skoro 1.300 dinara. S druge strane, porcija hrane u restoranima košta u proseku oko 10 evra. Na primer, porcija girosa iznosi oko 1.000 dinara, pica od 700 do 1.400, pivo oko 700, sokovi od 350 do 650 dinara.

Slične cene hrane i pića su i u komšiluku - Crnoj Gori, dok su pak aranžmani za letovanje u Hrvatskoj skuplji za 20 odsto. Tako, recimo, ovogodišnje letovanje na Hvaru u hotelu sa tri zvezdice i sedam noćenja košta od 420 evra, dok, na primer, hotelski smeštaj u Rovinju ide i do 980 evra.

Poskupljenja aranžmana za čak 20 odsto nisu zaobišla ni Španiju i Italiju, kaže za Kurir Aleksandar Seničić, direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija Juta.

Hoteli papreni

- Poskupljenja su generalno prisutna na svim destinacijama. U Grčkoj su apartmani skuplji za oko 10, a hoteli od 12 do 18 odsto. Slična situacija je i u Crnoj Gori, a u Turskoj i Egiptu su zabeležena poskupljenja nešto manja oko 10 odsto. Takođe, u tom rangu je i Bugarska. S druge strane, Hrvatska, Španija i Italija imaju taj veći skok od oko 20 odsto - navodi Seničić i dodaje:

- Međutim, treba imati u vidu, što se tiče aranžmana sa avio-prevozom, najviše su poskupeli, u zavisnosti od destinacije, od 15 do 25 odsto oni za, recimo, grčka ostrva, Tursku, Egipat, Španiju. Iz godine u godinu Grčka je najtraženija destinacija. Očekuje se da će tamo biti oko milion naših turista. Generalno ima interesovanja za putovanja, a prema nekim pokazateljima, vraćamo se na nivo pre korone, 2019, koja je bila rekordna po broju rezervacija. Dakle Grčka, Turska, Crna Gora, Egipat, Tunis, Španija, Italija, Bugarska, Albanija i Hrvatska su destinacije za leto. Čini se da su Turska, Tunis i Egipat sa Crnom Gorom posle Grčke najinteresantnije destinacije.

Egipat

Popularan

Egipat je godinama unazad jedna od popularnijih zemalja za letovanje, a od sredine juna ove godine iz Beograda do severnog dela ove zemlje koji je bogat luksuznim hotelima, poput Almaze, naši turisti će imati i prve direktne letove. Što se tiče odmora u Hurgadi, on košta od 1.190 do 2.900 evra po osobi sa avionskim prevozom i hotelskim smeštajem.