ZA 1 € BAKŠIŠA GLEDAJU VAS KAO BOGA: Ovu zemlju Srbi sve češće biraju za odmor, smeštaj kao u raju, a cene dostupne i našem džepu

Tunis je za srpske turiste postao hit destinacije na početku leta. Za većinu je letovanje u ovoj zemlji pravo otkriće, pošto su je naši ljudi poslednjih desetak godina zaobilazili iz bezbedonosnih razloga.

Kako tvrde u turističkim agencijama, naši ljudi koji žele malo egzotičniji odmor od Grčke i Crne Gore biraju sve češće Tunis. Ovde se može provesti 10 dana u pristojnim hotelima za iznos od 550 do 650 evra sa avionskim prevozom.

Neka od najpoznatijih mesta su Hammamet, Sousse, Port El Kantaoui, Ðerba, Monastir, Mahdia, Sidi Bou Said…Tunižani jako brinu o svojim gostima, pa se tako na ulazu u zonu gde su smešteni hoteli, može primetiti prisustvo snaga bezbednosti, koji brinu da se turisti u toj zoni osećaju što bezbednije.

CENE HRANE:

Meni iz Meka - 5 evra

Hleb - 0,80 evra

kilogram jabuka - 1,60 evra

litar mleka - 0,5 evra

kilogram lokalnog sira - 9, 40 vra

kilogram narandža - 0,83 evra

kilogram banana - 1,70 evra

brza hrana - 2 do 10 evra

ručak u luksuznijem restoranu - 10 do 50 evra

Osoblje hotela je veoma ljubazno, ne samo zato što je to politika poslovanja, već što je to u Tunisu deo opšte kulture i tradicije. Iskustva govore da ukoliko čistačicama u sobi ostavite bakšiš od samo 1 evra, one će se narednih dana sigurno potruditi da vam ionako čiste sobe budu još urednije i lepše. Isto važi i za konobare u restoranima, za isti bakšiš svakog novog dana gledaće da vam udovolje, da vam daju što bolje mesto i da vam pruže što veću dozu komfora.

CENE PIĆA U HOTELU:

sokovi od grožđa, mente, jabuke, ljubavi - 5 do 6 evra

turska kafa - 3 do 5 evra

espreso - 4 do 5 evra

čaj od badema - 2 evra

čaj od nane - 1,5 evra

ceđeni sok - 4,5 evra

kokteli 2,5 evra

Cene obroka se kreću od 2 do 10 evra u restoranima brze hrane, dok na luksuznijim mestima treba izdvojiti od 10 pa do 50 evra. Kafa je oko četiri evra, a za piće treba izdvojiti pet do šest. Mali broj turista plaća bilo šta dodatno, pošto aranžmani koji nude naše agencije imaju uglavnom "sve uključeno". Flaša vode od 1,5 litara košta 0,25 evra, limenka njihovog piva od pola litre je 1,23 evra

Većina turista smeštena je u hotelima na plaži gde je korišćenje ležaljki i suncobrana besplatno, međutim, ako se boravi u objektu koji to ne podrazumeva dnevno za dve ležaljke i suncobran treba izdvojiti oko 13 evra.

Nikako ne treba brinuti za prevoz pošto je taksi prilično jeftin i naplaćuje se 0,20 еvra po pređenom kilometru. Valuta koja se koristi u Tunisu je dinar, a jedan evro vredi 3,16 tuniških dinara.

