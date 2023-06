OGLASIO SE SENIČIĆ NAKON NAPADA AJKULE U TURSKOJ: Slušajte spasioce, ne kupajte se gde nije dozvoljeno!

Aleksandar Seničić, direktor Nacionalne asocijacije turistickih agencija Srbije (JUTA), kaže za Kurir da je državljanin Rusije, koji je juče stradao od napada ajkule u egipatskom letovalištu Hurgada, plivao u delu gde kupanje nije bilo dozvoljeno. Ajkula je, inače, ubrzo posle napada uhvaćena.

- Prema informacijama kojima raspolažem, u tom delu gde je on plivao, kupanje nije bilo dozvoljeno. Juče su bile zatvorene plaže. Od jutros imam informaciju da su plaže delimično otvorene uz pojačanu kontrolu. To nije razlog za otkaz aranžmana i to hotelijeri neće prihvatiti - navodi Seničić.

On napominje da turisti iz Srbije koji su u Hurgadi nisu pravili probleme i dodaje da je prilikom boravka na letovanju na svim destinacijama neophodan oprez.

- Uvek se mora voditi računa i biti na oprezu bez obzira na destinaciju. Mogu se desiti i meduze. Moraju se slušati spasioci na plažama. To što su zatvorene plaže na dan-dva jeste mana, ali svi ti hoteli imaju bazene. Naši ljude se uglavnom u Hurgadi i Turskoj kupaju na bazenima, a manje na plažama - kaže sagovornik Kurira.

Seničić kaže i da u Hurgadi trenutno letuje oko 1.000 građana Srbije.

- Naših ljudi ima u svim hotelima u Hurgadi, ima ih sigurno oko 1.000 u ovom trenutku. Nemam informaciju da je neko od njih dizao paniku, velika većina njih sve to razume - ističe Seničić.

On objašnjava da Egipat mnogo zavisi od ruskog tržišta, te da bi ovo što se desilo moglo dovesti do smanjenja cena.

- To će naravno biti dobro za naše turiste, ali to je veliko pitanje, moramo sačekati 7 do 10 dana da vidimo šta će da se desi - kaže on.

