ONI SU TREĆI NA LISTI EKONOMSKIH GIGANATA SVETA! Bušatlija otkrio novog konkurenta na svetskom tržištu: Uveliko su u trci sa SAD!

Tim Kuk, izvršni direktor Epla dočekan je u aprilu u Indiji kao heroj.

Njegova poseta je samo jedna u nizu. Najuticajniji globalni izvršni direktori, kao i predstavnici vlada iz zemalja širom sveta, dolaze u Indiju kao novu obećanu zemlju. Kako su preneli mediji, Pret A Manger, britanski lanac sendviča, otvorio je nedavno svoju prvu trgovinu u komercijalnoj prestonici Mumbaju, jer se, kako je navedeno, oslanja na rastuću srednju klasu zemlje.

Kakav je ekonomski potencijal Indije i kako će se Srbija pozicionirati danas pitamo Mahmuda Buštaliju, savetnika za investicije i razvoj.

01:28 EKONOMIJA -MAHMUD BUŠATLIJA

IJedino merilo koje pokazuje standard i konkurentnost robe je kupovna moć, započinje Bušatlija.

- Kada pogledamo gde je Amerika, Kina, Indija, Kina je prva. Daleko veću kupovnu moć ima Kina od Amerike. Amerika je Kina, a treća je Indija. U sledećih pet do tri godina Nemačka teško da će bit iu prvih deset. Sada, sama činjenica ukazuje na to da Indija ima konkurentnu robu koju će moći da meri sa Amerikom. Sa Kinom još neće stići konkurentnost. Ima razvijen standard jer ih je mnogo, a li ukazuje na to da je to veliko tržište i budućnost gloablne ekonomije. Zapadne zemlje su u recesiji još od 19. godine. O tome se nije pričalo zvog kovida, ali sada je razlog taj što se ratuje u Ukrajini, ali suština je da je kolektivni zapad ušao u recesiju. Bilo koja vrsta recesije ne dolazi do dalekog istoka. Sa Kinom imamo malo zatezanja, i onda ulaze u Indiju sa kojom se još nisu posvađali - smatra Bušatlija.

Kurir.rs

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.