Slušaj vest

Gojko Rončević Mraović, osnivač i predsednik Instituta "Diana Budisavljević" za istraživanje dečjih logora smrti u NDH, gostovao je, pre tri godine, u jutarnjem programu Kurir televizije gde je, kao jedan od dece koja su na svojoj koži osetila ustaški teror i zlostavljanje, podelio svoju potresnu priču o logoru za decu Jasenovac - Jastrebarsko, jedinom logoru za decu poznatom u svetu, u kojem je ubijeno 19.432 dece uzrasta od jedne do 14 godina.

Kuće spaljene, stanovništvo masakrirano

Gojko Rončević Mraović ispričao tada je da su ustaše tokom Drugog svetskog rata brutalno ubile čak 30 članova njegove uže i šire porodice. Kako je naveo tada, sve kuće u njegovom rodnom selu Trstenica, udaljenom oko 45 kilometara južno od Zagreba, bile su spaljene, dok je stanovništvo masakrirano.

Krajem 1941. godine ostao je bez najbližih, oca, majke, dva brata i sestre. Nakon porodične tragedije odveden je u dečji logor Jastrebarsko, u koji su dovođena deca čiji su roditelji ubijeni širom NDH. Spas je stigao 26. avgusta 1942. godine, kada su srpski partizani sa Korduna oslobodili logor, nakon čega je došao u Srbiju.

Foto: Kurir Televizija

"Prevaspitavali su nas u tzv. ustaškom duhu"

Mraović je opisao kako su pojedina deca u logoru bila izdvajana i podvrgavana posebnom tretmanu koji je ostavio trajne posledice.

- Deo dece uzrasta od šest do devet godina, među kojima sam bio i ja, odvajali su od ostalih i podvrgavali takozvanom "prevaspitavanju u ustaškom duhu". Deca su nasilno pokrštavana, oblačena u ustaške uniforme, učena ustaškim pesmama i svakodnevno odvođena u crkvu kako bi učila o novoj veri - ispričao je tada.

Foto: Privatna arhiva

- Samo na prostoru NDH ubijeno je 74.600 dece. Od toga su ustaše i Nemci ubili preko 72.000 dece, a samo u Jasenovcu 19.493 dece. Da ne govorimo šta se dešavalo širom NDH. Ja sam jedan od tih slučajeva, meni su ubili roditelje, dva brata i sestru. Mene su našli u kolibi pored spaljene kuće i odveli u logor Jastrebarsko. Samo u njemu je umrlo 1.000 dece. Ja sam tada imao samo 7 godina. Partizani su kasnije oslobodili taj logor 28. avgusta 1942. godine i posle toga sam došao u Beograd - rekao je Mraović.

Govoreći o stradanjima tokom Drugog svetskog rata, Mraović je ukazao na sistematski progon stanovništva i atmosferu nasilja koja je ostavila duboke posledice na čitav region.

- Nad Srbima je sprovođen sistemski genocid zasnovan na politici koju je promovisao Mile Budak, poznatoj po tezi o ubijanju, pokatoličavanju i proterivanju Srba. U tom periodu počeli su progoni srpskog, jevrejskog i romskog stanovništva, a prema njegovim rečima, zločine nisu činili okupatori, već lokalne ustaške snage uz podršku dela katoličkog i islamskog klera. Sela su bila napadana, pljačkana i spaljivana, a stanovništvo izloženo nasilju bez ikakvog povoda - ispričao je tada i dodao:

- Moje selo Trstenica pred Drugi svetski rat imalo je 954 stanovnika, posle rata 623, a da li znate koliko ima danas? Jedna porodica sa tri člana. Slična situacija je na prostoru Korduna, Banije, Like, Slavonije, etnički su potpuno očišćeni - rekao je.

Deo intervjua sa Gojkom Rončevićem Mraovićem pogledajte u videu u nastavku teksta:

04:35 USTAŠE MI POBILI RODITELJE, BRAĆU I SESTRU, KRIO SAM SE U KOLIBI! Jeziva ispovest Mraovića: Odveli su me sa 7 godina U LOGOR Izvor: Kurir televizija

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs