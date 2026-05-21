Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas slave Vaznesenje Gospodnje, u narodu poznatije kao Spasovdan, jedan od najvećih hrišćanskih praznika koji se obeležava 40 dana nakon Vaskrsa. Ovaj dan je ujedno i slava grada Beograda, dok se u mnogim mestima širom Srbije obeležava kao zavetina i praznik celog naselja.

O običajima i značaju Spasovdana za "Kurir televiziju" govorio je Nebojša Lazić, koji ističe da svaki praznik pre svega treba započeti liturgijom.

- Običaj koji moramo svakako da ispoštujemo jeste da svi naši praznici počinju liturgijom. Spasovdan je u srpskom narodu interpretiran drugačije nego kod drugih naroda, jer se svuda koristi naziv Vaznesenje, dok je kod nas ostao naziv Spasovdan - rekao je Lazić.

Poseban običaj koji se tiče žena

On je podsetio i na zanimljiv običaj koji je nekada bio posebno prisutan među ženama u Beogradu.

- Tridesetih godina prošlog veka žene su nakon liturgije odlazile na grobove svojih majki i baka, jer se verovalo da se na dan Vaznesenja javljaju njihove duše. Iako nije dan zadušnica, praznik je na neki način bio spoj između ovog i onog sveta - objasnio je teolog.

Posebnu pažnju vernika ove godine privukao je dolazak Časnog pojasa Presvete Bogorodice u Srbiju, prvi put posle šest vekova.

- Časni pojas Presvete Bogorodice predstavlja najveću hrišćansku relikviju i jedinu relikviju koja je ostala od Presvete Bogorodice. Reč je o pojasu od kamilje dlake koji je sama Bogorodica satkala - rekao je Lazić.

Kako je naveo, pojas se trenutno nalazi u Vaznesenskoj crkvi, odakle će predvoditi tradicionalnu Spasovdansku litiju koja se u Beogradu održava još od 1403. godine. Nakon litije, relikvija će biti preneta u Hram Svetog Save, gde će vernici moći da joj se poklone.

- Biće podeljeno između 300.000 i 400.000 osveštanih trakica koje će ljudi moći da uzmu kao blagoslov i znak vere u ovim teškim vremenima - istakao je Lazić.

Da li se sme raditi na crveno slovo

Govoreći o večitoj dilemi da li se nacrveno slovo sme raditi, teolog je kroz šalu uporedio Srbiju i Evropu.

- Ovo je odgovor za sekulariste, u celoj Saveznoj Republici Nemačkoj Spasovdan je neradni dan, a kod nas, kao što vidite, nije. Očigledno kasnimo za evropskim trendovima - rekao je Lazić.

