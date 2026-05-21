Ceo region čuo je za Miroslava i Valentinu Prstojević, koji su sudbonosno "da" izgovorili 26. aprila u bolnici "Srbija" u Istočnom Sarajevu, nakon što je mlada samo dan pred svadbu pala i slomila kuk. Njihove fotografije iz bolničke sobe preplavile su društvene mreže!

Skoro mesec dana kasnije saznalo se da su mladenci tada, u strahu i neizvesnosti, prećutali javnosti da je Valentina u trenutku pada bila u osmom mesecu trudnoće.

Zahvat koji se retko viđa i u svetskoj medicini

Dan nakon venčanja ona je helikopterom hitno prebačena u UKC Republike Srpske, gde su lekari izveli zahvat koji se retko viđa i u svetskoj medicini. Valentini su ugradili totalnu protezu kuka dok je beba još u stomaku. Da ovo nije bio običan medicinski zahvat, potvrđuje i činjenica da je ona bila pod stalnim nadzorom čitavog bolničkog tima.

Valentina sa timom lekara Foto: foto ukc republike srpske, Privatna arhiva

- Oporavljam se, a beba je dobro, slava Bogu. Sve je prošlo u najboljem redu. Dan nakon operacije sam ustala. Bolovi su bili prisutni prvih nekoliko dana, a sad se sve normalizovalo i mogu da hodam. Trenutno mi je najbitniji oporavak do porođaja - kratko je za Kurir rekla Valentina, koja je još uvek u bolnici.

Valentina se oporavlja Foto: foto ukc republike srpske, Privatna arhiva

Dok su ortopedi radili na sanaciji teške povrede, ginekolozi su bdili nad bebom, a kako navode lekari, ovakav slučaj se retko sreće čak i u najprestižnijim svetskim zdravstvenim ustanovama. Univerzitetski klinički centar Republike Srpske saopštio je da je Valentina zadobila prelom vrata butne kosti.

Valentina i dr Vladimir Anđić Foto: foto ukc republike srpske, Privatna arhiva

Dr Vladimir Anđić, specijalista ortopedije i traumatologije, koji je predvodio intervenciju, kaže da je ugrađena totalna proteza kuka kroz direktni savremeni prednji pristup, a da je tokom operacije plod bio pod stalnim nadzorom ginekologa dr Slobodana Grahovca.

Valentina je u osmom mesecu trudnoće Foto: foto ukc republike srpske, Privatna arhiva

Izuzetno redak slučaj

- Operativni i rani postoperativni tok protekli su uredno. Plod je u toku operacije bio pod nadzorom ginekologa i sve je proteklo u najboljem redu. Pacijentkinja je nakon operacije osposobljena za hod i premeštena u Kliniku za ginekologiju i akušerstvo radi daljeg praćenja. Ovo je izuzetno redak slučaj i u svetskoj literaturi i praksi - da je trudnici zbog preloma ugrađena totalna proteza kuka - rekao je dr Anđić.

UKC RS Imena za ponos Tim stručnjaka koji su izveli ovaj poduhvat činili su dr Vladimir Anđić, specijalista ortopedije i traumatologije, asistenti dr Nemanja Tomić, dr Miroslav Pajić, dr Aleksandar Šerbedžija, anesteziolog Suzana Šobot, dr Slobodan Grahovac, specijalista ginekologije i akušerstva, te instrumentari Jelica Ristić, Igor Kajtaz i Dajana Idžari.

Valentina i Miroslav su se venčali u bolnici Foto: Privatna arhiva

On je dodao da je do izražaja došla metoda prednjeg pristupa operacije kuka koja donosi brojne benefite za pacijente, a to su manje bola, manje se oštećuju mišići i tetive, manje krvarenja, brži oporavak... U saopštenju napominju da pacijent koji ima zamenu kuka na ovaj način praktično nema nikakvo ograničenje po pitanju životnih aktivnosti, odnosno pozicioniranja ekstremiteta, niti kretanja, što pokazuje i ovaj primer.

Valentina i Miroslav su se venčali u bolnici Foto: Privatna arhiva

Podsetimo, priča Valentine i Miroslava raznežila je i najtvrđa srca. Njihovo venčanje pamtiće mnogi, a posebno medicinsko osoblje bolnice "Srbija" u Istočnom Sarajevu. Valentina se samo dan pred svadbu okliznula i pala, nakon čega je hitno zbrinuta u pomenutoj zdravstvenoj ustanovi. Ipak, njen izabranik Miroslav nije želeo da odustane od zakazanog termina, te se potrudio da se venčanje održi u bolnici uz prisustvo kumova. Bolnica i matičar su im izašli u susret. Čak su i medicinske sestre iz noćne smene čekale da matičar obavi svoj deo posla kako bi hvatale bidermajer. S obzirom na to da su gosti pristizali sa svih strana sveta, u svadbenom salonu održan je ručak uz muziku, a mlada se gostima obratila putem video-poziva.

