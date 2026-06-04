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Iza savršeno sređenih oglasa za prodaju stanova često se kriju scene koje više liče na filmske komedije nego na ozbiljne obilaske nekretnina. Od papagaja koji psuje pred kupcima, preko pasa koji jure agente po dvorištu, do zatrpanih terasa i vlasnika koji sami “oteraju” mušterije, agent za nekretnine Dušan Mirkulovski otkrio je za Kurir televiziju najneobičnije situacije sa kojima se susretao tokom rada na terenu.

Kako kaže, iako su domaći prodavci uglavnom gostoljubivi i trude se da stan pripreme za razgledanje, neprijatne i bizarne scene nisu retkost.

- Razne stvari su se dešavale. Mi se danas tome smejemo, jer da se ne smejemo, bilo bi tužno šta sve može da se vidi iza zatvorenih vrata. Generalno smo dobri domaćini i ljudi se trude da lepo dočekaju kupce, ali bilo je i čudnih i smešnih situacija - ispričao je Mirkulovski.

Jedna od scena koju posebno pamti dogodila se tokom obilaska jednog stana.

- Bio sam na terenu kada je papagaj počeo da psuje pred klijentima. Vlasnik pokušava da objasni da se "šali", a papagaj sve glasniji. Mi pokušavamo da nastavimo obilazak, a on ne prestaje da viče i psuje. Na kraju smo svi počeli da se smejemo - rekao je agent.

Dušan Mirkulovski Foto: Kurir Televizija

"Više puta nam se to desilo"

Neprijatnosti su, kaže, najčešće vezane za kuće i dvorišta, posebno kada vlasnici zaborave da upozore na ljubimce.

- Desilo nam se više puta da vlasnik zatvori velikog psa negde u dvorište ili pomoćnu prostoriju, a da nama to ne kaže. Mi normalno obilazimo kuću, krenemo ka zadnjem delu dvorišta i odjednom pas krene da nas juri. A vi pokušavate da ostanete mirni pred klijentima i pravite se da je sve pod kontrolom - kaže Mirkulovski.

Posebno neprijatne situacije događale su se i u stanovima sa egzotičnim životinjama.

- Kolege su imale slučaj sa terarijumom punim zmija i guštera u potkrovlju kuće. Kupac je insistirao da vidi svaki deo kuće, a niko mu prethodno nije rekao šta se gore nalazi. Nije baš prizor koji ljudi žele da vide tokom razgledanja stana - rekao je on.

Ipak, prema njegovim rečima, najveći problem nisu ljubimci, već nepripremljeni stanovi i vlasnici koji pokušavaju da sakriju mane nekretnine.

- Ljudi često kažu da stan nema nikakvu manu, a onda vi zakoračite i vidite da se parket podigao od vlage ili da zidovi imaju ozbiljan problem. To mora da se pokaže kupcu, jer kasnije sve izađe na videlo - objašnjava agent.

Foto: Facebook/Reptilia odgajivacnica zmija

Šta ljudi prvo primete pri kupovini

Dodaje da prvi utisak često odlučuje da li će kupac uopšte želeti dalje da razgovara o nekretnini.

- Mirisi, nered, previše nameštaja, zatrpane terase, sve to može odmah da odbije ljude. Dešava se da vlasnici u stan koji prodaju naguraju stvari iz drugih nekretnina, pa ne možete ni vrata da otvorite. Kupac tada ne može ni da stekne predstavu koliko prostorija zapravo vredi - kaže Mirkulovski.

Kako tvrdi, agenti često savetuju vlasnike da makar sklone višak stvari i očiste prostor.

- Ne pričamo o renoviranju, nego o osnovnim stvarima koje ništa ne koštaju. Nekad je dovoljno samo da se prostor raščisti i provetri da bi stan izgledao mnogo bolje - navodi on.

Dušan Mirkulovski Foto: Kurir Televizija

Pojedini vlasnici, međutim, sami umeju da pokvare prodaju, iako imaju dobar stan i odličnu lokaciju.

- Imali smo jednu baku koja je živela pored parka. Kupac je rekao da želi miran kraj, a ona mu odmah odgovorila: "Sine, ovde nema mira! Deca viču, tinejdžeri psuju, komšije se stalno svađaju." Čovek je ustao i izašao iz stana - prisetio se Mirkulovski.

Kako kaže, vlasnici često žele da kupcima objasne svaki detalj stana, ali ponekad kažu i više nego što bi trebalo.

- Ljudi pričaju o cevima, komšijama, problemima u zgradi, čak i o tome ko ih nervira u ulazu. Oni žele da predstave stan najbolje moguće, ali često ne znaju šta kupcu zapravo znači, a šta ga odbija - objašnjava agent.

Ni kupci, dodaje, nisu uvek jednostavni.

- Bilo je ljudi koji otvaraju svaki ormar, raspituju se o privatnim stvarima i ulaze u finansije vlasnika. A dešava se i da razgledanje traje mnogo duže nego što je planirano. Mi predvidimo pola sata, a neko sedne, traži kafu i ostane satima kao da je već kupio stan - rekao je Mirkulovski.

Kurir.rs