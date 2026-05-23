Roditelji koji dovode bolesnu decu u park često ne razmišljaju o posledicama po drugu decu i porodice.

Iako možda misle da "nije ništa strašno", takvo ponašanje može ozbiljno da ugrozi bebe, decu slabijeg imuniteta i sve koji pokušavaju da zaštite svoju porodicu od virusa.

Neki roditelji se ponašaju kao da je tuđe zdravlje manje važno od njihove potrebe da izvedu dete napolje, pa potpuno neodgovorno dovode bolesnu decu među drugu decu u park.

"Šta je sa takvim roditeljima?"

Upravo to je razbesnelo jednu majku iz Srbije.

- Da li može neko da mi objasni šta je sa roditeljima koji bolesnu decu dovode u park? Kod nas opet vlada onaj BRNU virus. Ćerka ga je imala kad sam se ja tek porodila sa drugim detetom i to ga je pokupila baš u parku jer nije išla u vrtić. I sad je ponovo krenuo da se širi, naravno, iz vrtića u našem kraju - navela je ova majka na svom Tiktoku.

Dodala je da su roditelji u park doveli dete koje je dan ranije izolovano iz vrtića.

- Šta je sa takvim roditeljima? Šta je s njihovim mozgom? Mene to zanima. Da li oni misle da je u redu da dovedu bolesno dete u park da zarazi drugu decu? Možda neko ima malu, tek rođenu bebu. Možda neko ima nekog imunokompromitovanog. Ljudi, saberite se. Ne budite toliko neodgovorni - naglasila je.

Šta je BRNU virus iliti američki koksaki Foto: Profimedia

Pojedini roditelji dele njeno mišljenje.

- Slažem se i ne razumem to neodgovorno ponašanje roditelja, u parkovima, vrtićima. igraonicama čemu to? - navodi se u jednom od komentara.

"Američki koksaki virus"

Podsetimo, BRNU virus poznatiji kao "američki koksaki virus", prouzrokuje pojavu ospi, te roditelji vrlo lako pomisle da su u pitanju varičele. Na meti su najčešće deca predškolskog uzrasta, te lekari apeluju da je bitno odmah prepoznati simptome, kako se virus ne bi dalje širio u kolektivu.

Simptomi BRNU virusa temperatura do 38 stepeni

povremena glavobolja

bol u grlu

često odbijanje obroka

kod male dece javlja se i kašasta stolica

drugog ili trećeg dana bolesti javlja se ospa na šakama, stopalima i u ustima, koja liči na plikove

BRNU virus izaziva bolest šaka, stopala i usta. Reč je o enterovirusu koji se nalazi u digestivnom traktu. Uzrast koji virus najviše zahvata je predškolski i to decu starosti 2 - 3 godine.

Kako je ranije govorio pedijatar dr Saša Milićević, u pitanju je takozvani američki virus, a ume da deluje vrlo dramatično. Nakon dva dana, kod dece se uglavnom javljaju ospe, te lekari pojašnjavaju da ih roditelji često pomešaju sa varičelama.

- To je taj "američki virus". Bolest ruku, nogu i usta. To je bolest koja nije opasna i koja prođe sama, ali dosta deluje dramatično i uplaši roditelje pošto se javi ospa koja kasnije pređe u male sitne rane. Ospa se ne pojavi odmah, nego drugog dana, a bolest počinje kao svaki drugi virus. Kreće sa temperaturom, lošim opštim stanjem, curenjem nosa... Roditelji u početku ne mogu da prepoznaju o čemu se tačno radi, pa kada se jave ospe oni pomisle na varičele i ili alergiju - objasnio je pedijatar.

BRNU virus se najčešće klasifikuje kao bolest prljavih ruku, a prenosi se kapljičnim putem. Infekcija se lako prenosi preko sekreta iz nosa, pljuvačke i ranica iz usta, prljavih ruku i najviše preko kontaminiranih igračaka.

Kako je dodao dr Milićević, decu boli i svrbi usna duplja, pa je oni diraju rukama, a nakon toga uzimaju igračke koje koriste i druga deca i na taj način se bolest širi.