Iako nema ništa protiv simboličnih poklona za 8. mart, jedna majka tvrdi da je praksa skupljanja novca u vrtićima i školama postala preterivanje.

Sa troje dece, kaže da je ove godine morala da izdvoji čak 5.000 dinara, što smatra nepotrebnim pritiskom na roditelje.

Iako je Dan žena iza nas, ova majka sada je rešila da progovori.

Preterivanje

- Nemam problema da se nastavnicama i vaspitačicama kupi nešto za 8. mart, ali je ovo prevršilo meru. Imam troje dece, dvoje idu u osnovnu školu, a jedno u vrtić. U vrtiću za vaspitačicu smo po detetu davali 2.000 dinara, u školi je jedna ćerka nosila za učiteljicu 2.000 dinara, a druga 1.000 dinara - požalila se ova majka.

Što je, prema njenim rečima, preterano.

- Nije mi izgovor: "One rade svaki dan sa našom decom", rade to za platu, ne iz nekog hira. Pukla sam 5.000 jer se nekim roditeljima prohtelo da kupuju skupe torbe, ogrlice... Bilo bi mi okej da svako da po 500 dinara ili da svako odnese po ružu, čestitku ili nešto tako. Ovo je stvarno preterivanje. Ne mogu ni da ne dam, jer kako moje dete jedino da ne da, ispadam grbava - dodala je ova majka.

"Ne treba da im opremate stan"

Njena objava izazvala je brojne reakcije.

- Po detetu 2.000 dinara? Njih ako ima 20 u odeljenju, vi skupite 40.000 dinara? Šta im kupite za te pare, pobogu!? Pa ne treba da im opremate stan, nego da im poklonite znak pažnje - navodi se u jednom od komentara.

Neprimereno

U komentarima su se javljale majke i navodile da su u njihovim grupama i razredima skupljali od 200 do 500 dinara, ne više od toga.

- Nastavnica sam i ovo mi je sve nenormalno. Lično ne uzimam poklone od učenika jer smatram da je to skroz neprimereno. Kroz svoje školovanje sam imala situacije gde su se favorizovala deca koja kupuju poklone, dok smo mi koji nismo imali novca bili u drugom planu - napisala je jedna nastavnica.