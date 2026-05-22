Hiljade ljudi strpljivo čeka od jutros u redovima ispred Hrama Svetog Save kako bi se poklonili jednoj od najvećih hrišćanskih svetinja - Časnom pojasu Presvete Bogorodice koji je posle 650 godina ponovo među Srbima.

Uz blagoslov, vernici dobijaju i osveštane trakice na pojasa Presvete Bogorodice, ali se upravo tu javlja velika nejasnoća.

Mnogi pogrešno veruju da su te trakice zapravo delovi samog originalnog pojasa, što je greška.

Ovom prilikom iz manastira Vatopeda poslato je tri stotine hiljada trakica osvećenih na pojasu Majke Božje. Vekovna praksa je da se te trakice osvećuju na pojasu i da se šalju i dele vernicima.

Pojas Presvete Bogorodice Foto: infospc.rs

Da li je traka deo pojasa?

"Ide li neko za Beograd da mi donese deo pojasa Presvete Bogorodice?", "Da li je traka deo pojasa?", pitanja su koja se ovih dana često mogu videti u objavama na društvenim mrežama. Ipak, u pitanju je velika zabluda.

Originalni Pojas, koji je Bogorodica prema predanju sama isplela od kamilje dlake, čuva se u manastiru Vatoped na Svetoj Gori. Trakice koje vernici dobijaju su pamučne trake koje su određeno vreme stajale položene na kivotu u kojem se čuva pojas.

Dake, trakice nisu deo pojasa, već su osveštane na Časnom pojasu Presvete Bogorodice.

Po drevnom Vatopedskom predanju, svakom verniku koji se pokloni Svetom pojasu biće darovana osveštana traka, blagoslovena dodirom ove velike svetinje.

Kako se nosi traka?

U pravoslavnom svetu veruje se da Časni pojas Presvete Bogorodice ima određene isceliteljske moći i da bi onaj ko boluje trebalo da se opaše ovom osveštanom trakom kao običnim kaišem.

Ona se nosi određeni vremenski period, kako preko dana, tako i noću. U suštini, tu nema nekih striktnih pravila: na primer, možete ovom trakom da vežete kosu, čak i da je nosite i oko ručnog zgloba.

Dakle, ne morate ga uopšte stavljati, već jednostavno da ga celivate dok se molite Presvetoj Bogorodici.

Da li osveštana traka mora da se nosi stalno?

Nema potrebe da stalno nosite ovu osveštanu traku. Obično se ona nosi u posebnim prilikama ili za vreme bolesti. Istovremeno, ne treba se oslanjati samo na to što nosite traku na sebi: uprkos svom velikom značaju, ova svetinja samo dopunjuje vaš život u krilu Crkve. Ona ni na koji način ne umanjuje važnost molitve, posete crkvi ili vršenja tajni ispovesti i pričešća.

Da li se traka može skidati?

Kao i svakom drugom svetinjom, trakom se treba rukovati pažljivo i uredno. Po želji ili potrebi, ona se može skidati - to se ne smatra grehom ili odstupanjem od pravila.

Obično se traka daje zajedno sa malom knjižicom koja sadrži kratku informaciju o njoj.

Da li se traka može prati?

Ako se traka isprljala, možete je oprati. Doduše, obzirom da je ona osveštana, bolje je da ne prosipate vodu u kojoj ste je prali, nego, recimo da sa njom zalijete sobne biljke.

Da li traka može da se seče?

Ovo je jedno od čestih pitanja o trakama osveštanim na pojasu Presvete Bogorodice – jer ih nije tako lako nabaviti, a dešava se da potražnja prevazilazi mogućnosti monaha. Stoga nije zabranjeno preseći traku na dva ili čak tri dela kako biste podelili svetinju sa svojim najmilijima kojima je ona takođe potrebna. U takvim slučajevima, dužina traka neće dozvoliti da se njima opašete, ali možete, na primer, da ih vežete na ruku.

Podsetimo, vernici će do 29. maja moći da se poklone ovoj svetinji u Hramu Svetog Save.

Kurir/ Athos Guide