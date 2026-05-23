Slušaj vest

Časni pojas Presvete Bogorodice, koji je nakon 650 godina ponovo među Srbima, biće u našoj prestonici do 29. maja. Vernici u nepreglednim kolonama ispred hrama Svetog Save satima strpljivo čekaju svoj red kako bi se poklonili svetinji.

Uz blagoslov, vernici dobijaju i osveštane trakice na pojasu Presvete Bogorodice.

Dugogodišnji monah manastira Vatoped na Svetoj Gori, Teodohos, rekao je da pojas Presvete Bogodorice, između ostalog, pomaže i kod potomstva, ali da je najvažnije da se par venča u crkvi.

Spasovdan pojas presvete Bogorodice Vaznesenska crkva Crkva Vaznesenja Gospodnjeg (1).jpeg
Foto: Kurir

Monah Teodohos rekao je da "čudo ne dolazi samo od sebe", već da vernici moraju da pripreme svoju dušu kroz svete tajne.

Ne propustiteDruštvoNe tražite "deo" Bogorodičinog pojasa, to je zabluda: Hiljade ljudi u redu ispred Hrama, a evo šta su zapravo trakice koje vernici dobijaju
Pojas presvete Bogorodice.jpg

- Prvo morate da idete u crkvu nedeljom, potom da postite i da se ispovedite. Ono što je za potomstvo najvažnije, a što mnogi zaboravljaju, jeste da ste venčani u crkvi! Na primer, vi i vaš suprug se venčate 2. juna i Bogorodica će 100 posto da vam da prinovu. To je moć ove svetinje kada joj pristupite čistog srca i u božjem blagoslovu - tvrdi monah Teodohos za Informer.

Kako se pravilno koristi osveštana trakica?

Hiljade vernika iz Hrama izlaze sa malim, osveštanim trakicama koje su dodirnule kivot sa Časnim pojasom. Svetogorski monah detaljno objašnjava kako se one pravilno upotrebljavaju u zavisnosti od muke koja vas je snašla:

Screenshot 2026-05-21 102259.png
Foto: infospc.rs

- Ako godinama pokušavate da dobijete dete, trakicu treba da vežete oko pojasa. Posebno je važno da trakicu oko pojasa vežu one žene koje imaju problem da iznesu trudnoću i plaše se pobačaja. Majčica Božija će čuvati plod. Ukoliko patite od neke opake i teške bolesti, osveštanu trakicu treba da stavite i vežete direktno na bolno mesto na telu - rekao je monah.

Ne propustiteDruštvoŠta raditi sa trakom osveštanom na pojasu Presvete Bogorodice ako ste je dobili? Posle 650 godina svetinja je u Srbiji, a evo kako se pravilno čuva ovaj dar
Pojas presvete Bogorodice.jpg

Otac Teodohos se osvrnuo i na najveću pošast modernog doba - stres.

- Posebno bih istakao da je stres veoma veliki okidač neplodnosti kod parova. Ali, molitva vam može pomoći, jer ona direktno smanjuje taj stres. Zapamtite dobro ove reči: ako telo nije u miru, ni duša nije na svom mestu. Tek kada kroz molitvu umirite svoje telo, Bogorodica će uslišiti vaše molitve - tvrdi on.

Kurir/ Informer

Ne propustiteDruštvoOTKUD POJAS PRESVETE BOGORODICE, JEDNA OD NAJVEĆIH HRIŠĆANSKIH SVETINJA, U RUKAMA SRBA: Sama ga plela, a ovako je stigao do kneza Lazara i Svete gore
Pojas presvete Bogorodice.jpg
DruštvoŠta raditi sa trakom osveštanom na pojasu Presvete Bogorodice ako ste je dobili? Posle 650 godina svetinja je u Srbiji, a evo kako se pravilno čuva ovaj dar
Pojas presvete Bogorodice.jpg
DruštvoKako se pravilno pokloniti Časnom pojasu Presvete Bogorodice: Kratko uputstvo za vernike - od molitve do celivanja svetinje
WhatsApp Image 2026-05-20 at 18.01.44.jpeg
DruštvoVernici od jutros u redovima čekaju da se poklone pojasu Presvete Bogorodice: Molitveni početak slave Beograda, evo kuda će se kretati večerašnja litija (FOTO)
Pojas presvete Bogorodice.png

00:42
Pojas Presvete Bogorodice stigao do Hrama Svetog Save Izvor: MONDO/Jelena Sitarica