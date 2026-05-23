Slušaj vest

Časni pojas Presvete Bogorodice, koji je nakon 650 godina ponovo među Srbima, biće u našoj prestonici do 29. maja. Vernici u nepreglednim kolonama ispred hrama Svetog Save satima strpljivo čekaju svoj red kako bi se poklonili svetinji.

Uz blagoslov, vernici dobijaju i osveštane trakice na pojasu Presvete Bogorodice.

Dugogodišnji monah manastira Vatoped na Svetoj Gori, Teodohos, rekao je da pojas Presvete Bogodorice, između ostalog, pomaže i kod potomstva, ali da je najvažnije da se par venča u crkvi.

Foto: Kurir

Monah Teodohos rekao je da "čudo ne dolazi samo od sebe", već da vernici moraju da pripreme svoju dušu kroz svete tajne.

- Prvo morate da idete u crkvu nedeljom, potom da postite i da se ispovedite. Ono što je za potomstvo najvažnije, a što mnogi zaboravljaju, jeste da ste venčani u crkvi! Na primer, vi i vaš suprug se venčate 2. juna i Bogorodica će 100 posto da vam da prinovu. To je moć ove svetinje kada joj pristupite čistog srca i u božjem blagoslovu - tvrdi monah Teodohos za Informer.

Kako se pravilno koristi osveštana trakica?

Hiljade vernika iz Hrama izlaze sa malim, osveštanim trakicama koje su dodirnule kivot sa Časnim pojasom. Svetogorski monah detaljno objašnjava kako se one pravilno upotrebljavaju u zavisnosti od muke koja vas je snašla:

Foto: infospc.rs

- Ako godinama pokušavate da dobijete dete, trakicu treba da vežete oko pojasa. Posebno je važno da trakicu oko pojasa vežu one žene koje imaju problem da iznesu trudnoću i plaše se pobačaja. Majčica Božija će čuvati plod. Ukoliko patite od neke opake i teške bolesti, osveštanu trakicu treba da stavite i vežete direktno na bolno mesto na telu - rekao je monah.

Otac Teodohos se osvrnuo i na najveću pošast modernog doba - stres.

- Posebno bih istakao da je stres veoma veliki okidač neplodnosti kod parova. Ali, molitva vam može pomoći, jer ona direktno smanjuje taj stres. Zapamtite dobro ove reči: ako telo nije u miru, ni duša nije na svom mestu. Tek kada kroz molitvu umirite svoje telo, Bogorodica će uslišiti vaše molitve - tvrdi on.

Kurir/ Informer