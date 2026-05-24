Letujete u Grčkoj i pitate se koliko koštaju ležaljke i suncobrani? Da li se i dalje dobijaju uz jedno piće ili ćete na nekim plažama morati da izdvojite 20, 30 ili više evra za mesto uz more?

Cene ležaljki i suncobrana u Grčkoj tokom leta 2026. veoma se razlikuju od mesta do mesta, ali i od same plaže ili beach bara. Dok se u pojedinim letovalištima set i dalje dobija uz piće, na popularnim beach barovima na Halkidikiju, Tasosu, Lefkadi, Kefaloniji i drugim destinacijama cene prvih redova uz more mogu biti znatno više.

Kako bismo vam olakšali planiranje budžeta za letovanje, prikupili smo iskustva turista i članova naše Facebook grupe "Grčka Info", koji nam svakodnevno šalju aktuelne informacije i cene sa plaža širom Grčke.

Važno je i da na velikom broju plaža u Grčkoj postoji deo gde možete postaviti svoj peškir i suncobran bez obaveze plaćanja.

U nastavku su cene koje možete očekivati na plažama širom Grčke tokom leta 2026.

Cene ležaljki i suncobrana na Kasandri i centralnom delu Halkidikija

Halkidiki je jedna od oblasti gde ima mnogo plaža na kojima se upotreba plažnog mobilijara uz poručeno piće ne doplaćuje, naravno uz izuzetak onih najpopularnijih i najatraktivnijih plaža.

Na početku da razjasnimo da je set u stvari komplet najčešće dve ležaljke i jednog suncobrana.

Nea Flogita - uz naručeno bilo koje piće od 4€, na korišćenje se dobija komplet od 3 ležaljke, suncobrana, stola i stolice

Ipanema - 2 ležaljke se plaćaju 15€.

Kriopigi, Aktaion bar - cena po ležaljci 8€;

Nea Potidea - besplatno uz naručeno piće;

Hanioti - ovde su cene dosta raznolike, a najčešće se plaća 8-10€ za set od 2 ležaljke i suncobrana, dok se piće poručuje i plaća odvojeno. Ima i skupljih ponuda, od 12, 15, pa sve do 50€ za set.

Bar Achinos - set ležaljki 20-25€;

Plaža kod hotela Hanioti - za 8€ se dobija set na celodnevno korišćenje;

Neki turisti su primetili i značajna poskupljenja u odnosu na prethodnu godinu - na istoj plaži je set (bez uključenog pića) poskupeo sa 7 na 12€.

Cene su slične i tokom septembra, odnosno nakon završetka glavne sezone, u proseku od 8 do 10€ za set.

Nea Kalikratija, Sahara beach - ležaljke se dobijaju uz poručeno piće, a uz to ide i gratis voćna salata. U Nea Kalikratiji su cene inače oko 8-10€ za set, u zavisnosti od cene pića.

Geoponika - uz narudžbinu se set dobija besplatno, bez pića celodnevno korišćenje seta je 5€;

Nea Mudania - za jedno piće po ceni od 3€ dobija se na korišćenje ceo set sa stolom i stolicom;

Polihrono - za 5€ se dobijaju piće i ležaljka, a postoje naravno i mesta gde su ležaljke besplatne i plaća se samo cena pića;

Pefkohori - 8-10€ za set, ali ima i mesta gde se dobija gratis uz piće;

Siviri - set se dobija uz piće;

Popularne plaže oko Pefkohorija - ulaz se plaća 15-20€ po osobi;

Afitos - za 10€ se dobijaju 2 ležaljke, suncobran i piće;

Xenia plaža Paliouri - set ležaljki košta 8€, a piće se plaća odvojeno (kafa je 3€, a pivo 4€);

Plaža Cabana u Paliouriju - u zavisnosti od položaja, cena ležaljki se kreće od 15 do 100€ tokom sezone, pri čemu se može jesti i piti u visini plaćenog iznosa. Okvirne cene pića su 4€ za kafu ili sok, 6-8€ za pivo, 1€ za flašicu vode. Pristup internetu se plaća odvojeno i to 20€ za celodnevno korišćenje za samo 1 uređaj. Postoje i jeftinije plastične ležaljke.

Sitonija - cene ležaljki i suncobrana

Na Sitoniji su cene vrlo šarolike, prilično se razlikuju u zavisnosti od plaže i bara, i mogu biti dosta visoke.

Na popularnim plažama ležaljke se i tokom septembra plaćaju 5-10€, retko gde se dobijaju uz konzumaciju.

Neos Marmaras, Paradiso Beach - gratis uz piće (3-4€);

Neos Marmaras, gradska plaža - set se dobija uz cenu pića;

Sarti - ležaljke se dobijaju uz piće (frape 3.5€);

Metamorfozis - za 4.5 evra dobijaju se 2 ležaljke i suncobran na celodnevno korišćenje tokom sezone;

Toroni - set se dobija uz kafu koja košta 2.5-3€;

Nikiti - ležaljka se dobija uz poručeno piće;

Psakoudia - ležaljke se dobijaju uz poručeno piće;

Trani Ammouda - set ležaljki u prvom redu do mora se plaća 10, a u ostalim 5€;

Lagonisi - u prva 3 reda do mora ležaljke se plaćaju 15-20€ po osobi, nakon toga 10€ po osobi;

Lagomandra beach bar - set 10€ (kafa 3.5€, sok 4-5€, pivo 8€);

Kamp Kuyoni Gerakini - set se dobije uz 2 pića od po 2.5€;

Mango beach bar na plaži Kalogria - ležaljka bez pića košta 4€. Trenutno cena seta za dve osobe je 50€ u prvom redu.

Plaža Koviou - cena ležaljke je 2.5€;

Kalogria - krevet sa baldahinom za troje košta 60€ i dobija se konzumacija u toj vrednosti.

Atos, Halkidiki - cene ležaljki i suncobrana

Jerisos - negde se set dobija uz piće, a negde se plaća 10€ po suncobranu, bez pića;

Uranopolis, Drenia i okolne plaže - mobilijar se dobija uz piće (5-9€).

Solunska regija i zaliv Strimonikos - cene ležaljki i suncobrana

Nei Epivates - ležaljke se dobijaju uz piće;

Perea - set za dvoje je 6€.

Stavros - par ležaljki uz piće je 6-7€ u većini barova tokom cele sezone;

Nea Vrasna - po ceni od 6€ dobijaju se 2 pića i komplet od 2 ležaljke, stolice, suncobrana, lejzi bega i flaše vode;

Plaže Babylon i Ammos - ležaljke se dobijaju uz piće i tokom sezone;

Asprovalta - plaća se samo piće 2-3€;

Olimpska regija - cene ležaljki i suncobrana

U najvećem broju slučajeva u Olimpskoj regiji, set ležaljki i suncobran se dobija uz cenu pića, koje je takođe prilično povoljno.

Paralija - cena osnovnih pića (kafa, sok, pivo) je oko 3-4€, pa tako set od 2 ležaljke i suncobrana, uz 2 pića izađe 6-8€;

Leptokarija - više turista je potvrdilo da čak i uz samo 1 poručeno piće možete koristiti set ležaljki i suncobrana tokom celog dana, a cena pića je oko 2.5-3€;

Olimpik Bič - kafa je oko 3€, a bilo je ponuda i 2 kafe za 4€. Zanimljiva je i ponuda kafa+poslastica (kola, tulumba, pita) za 3.5€.

Nei Pori - ležaljke se koriste uz narudžbinu, a za 6€ dobijaju se 2 kafe, 2 flašice vode i 2 krofne;

Skotina, Psarou Beach Bar - za 7€ se dobija komplet od 3 ležaljke i suncobrana, i 2 pića uz to.

Tasos cene ležaljki i suncobrana

Turisti procenjuju da se na oko 80% plaža ležaljke dobijaju na korišćenje uz poručeno piće (Skala Marion gradska plaža, Ariba, Glikadi, Salonikos, Psili Ammos…).

Notos - set ležaljki bez pića košta 5-10€;

Limenas i okolina - ležaljka se uglavnom dobija uz piće, sa izuzetkom plaže La Scala, gde je za prva 3 reda do mora potrebno potrošiti 120€ kako bi se dobila 2 seta ležaljki, a ista je cena i za krevet sa baldahinom za 6 osoba;

Mermerna plaža - set ležaljki se plaća 20€, a uz tu cenu se dobijaju 2 kafe ili kafa i malo pivo.

Ovo je jedina plaža na Tasosu gde je primećeno da se ležaljke naplaćuju i u septembru, ali je tada moguća konzumacija u visini plaćenog iznosa;

Pahis - najjeftiniji set je 30€;

Aliki, Limenarija, Astris, Pefkari, Skala Potamia - 10 evra za set ležaljki;

Potos - 3-10€ za set;

Makrijamos - odvojeno se plaćaju ulaz, parking, ležaljke, suncobran, piće, trošak je oko 25€ za dvoje bez pića;

Glifoneri - 2€ ležaljka;

Aliki u septembru - uz 2 ležaljke obavezan ručak u restoranu.

Lefkada - cene ležaljki i suncobrana

Okvirna cena ležaljki i suncobrana na Lefkadi, van najekskluzivnijih plaža, jeste 6-8€ za set, a turisti prenose da se dešavalo da im ležaljke uopšte ne naplate.

Porto Katsiki - 30€ samo za ležaljke dok se parking i sve ostalo plaća odvojeno;

Katisma - 8, 10, 15, 20€ za set ležaljki i još 8-10€ za parking. Jedan član grupe savetuje da se ode na krajnji desni deo plaže, gde je parking u hladovini bio besplatan ukoliko se uzmu njihove ležaljke od 10€. Za cenu od 25 uz mobilijar se dobija i mali sef koji se otključava narukvicom;

2 plastične ležaljke i suncobran 10€;

2 drvene ležaljke i trščani suncobran - 30€;

krevet sa baldahinima - 50€;

Sivota i okolina - u julu 7-10€ set bez pića (ponegde i uz piće);

Sivota, plaža Zera - set košta 5€, gratis se dobija flaša vode;

Agiofili plaža - cena 15€ za set;

Milos - 15€, u septembru 10€ po osobi;

Krit - cene ležaljki i suncobrana

Na Kritu ima mnogo plaža gde se dobijaju ležaljke bez obaveze da naručite piće ili hranu.

Najčešća cena je 6-7€ za 2 ležaljke i suncobran u sezoni (ponegde 10€). Krevet sa baldahinima uz more se plaća 30€.

Zorba Beach - 20€ set;

Parga - cene ležaljki i suncobrana

Možete očekivati da set ležaljki sa suncobranom platite 10-15€, samo na plaži Karavostasi se dobija uz piće.

Valtos - 7€ do 10€ set bez pića, dok je jedan komentator preneo iskustvo dobijanja seta uz 2 kafe od 3.5€;

Vrahos - set se dobija uz piće, a ima i besplatan parking u hladovini;

Krioneri, Sarakiniko - 10€ za set;

Lichnos - 5€ do 7€;

Kefalonija - cene ležaljki i suncobrana

Lassi - 8€ set za celodnevno korišćenje, 5€ za jedno popodne;

Lourdes Beach - 6€ set;

Poros - ležaljke besplatne uz piće;

Antisamos - 10€ po ležaljci u prvom plažnom baru, u druga dva cena jedne ležaljke je 5€;

Mirtos Beach Bar - obavezna konzumacija u iznosu od 40-100€;

Krf - cene ležaljki i suncobrana

Set se uglavnom plaća 8-10€ i dobije se 1 piće po ležaljci.

Barbati - set je 6-10€ bez pića, u zavisnosti od pozicije;

Glifada - set ležaljki u septembru je 10-15€, u zavisnosti od pozicije;

Lux bar Pazuzu na plaži Glifada - 20-30€;

Atina - cene ležaljki i suncobrana

Ulaz na plaže se često plaća (6€ za odrasle, 3€ za decu stariju od 6 godina), a ležaljke se naplaćuju odvojeno po 3€. Ponegde set za dvoje košta i do 35€.

Maraton - ležaljke se dobijaju uz piće koje je malo skuplje (malo pivo 4.5€).

Evia - cene

Na Eviji set ležaljki i suncobrana se uglavnom dobija uz poručeno piće (3, 5 ili 8€).

Edipsos, AYRA Beach Bar - 5€ za bilo koje piće i dobije se ležaljka (u manjim barovima cena je 3€).

Kikladi

Set se uglavnom plaća 10€.

Mikonos - cena ležaljke ide do 25€ na ekskluzivnijim plažama pa sve do 500€ za VIP goste;

Santorini - 10-15+ evra set bez pića;

Vilhada - 10€ do 16h, nakon toga 5€;

Kavala

Keramoti - 3 ležaljke i suncobran uz konzumaciju (minimalna cena 3€ za kafu);

Amolofi plaža - konzumacija od 50€ i naviše;

Nea Iraklitsa - set ležaljki i dve flaše vode 9€;

Nea Peramos - besplatno uz piće;

Peloponez

Naši turisti javljaju da se u većini mesta na Peloponezu ležaljke dobijaju uz piće.

Nafplio - 10€ set u septembru;

Loutra Kilini - set i piće 6€;

Kondili - ležaljka se dobija uz piće;

Rodos

Gradska plaža - set je 10€, a sa fiskalnim računom plaža može da se napušta;

Eli - 10€ po osobi bez pića, dobije se i peškir na korišćenje;

Na ostalim plažama Rodosa cena seta je obično 10€ bez pića (važi i za septembar).

Ostale destinacije u Grčkoj

Skijatos, Trulos Beach - 20€ set za dvoje;

Zakintos - 8€ set u septembru;

Egina - set 8-10€;

Pilion - set je 5-8€ bez pića, ponegde se dobija uz konzumaciju.