Cene ležaljki u Grčkoj za 2026. godinu: Gde su i dalje besplatne, a na kojim plažama koštaju kao noćenje u apartmanu?
Letujete u Grčkoj i pitate se koliko koštaju ležaljke i suncobrani? Da li se i dalje dobijaju uz jedno piće ili ćete na nekim plažama morati da izdvojite 20, 30 ili više evra za mesto uz more?
Cene ležaljki i suncobrana u Grčkoj tokom leta 2026. veoma se razlikuju od mesta do mesta, ali i od same plaže ili beach bara. Dok se u pojedinim letovalištima set i dalje dobija uz piće, na popularnim beach barovima na Halkidikiju, Tasosu, Lefkadi, Kefaloniji i drugim destinacijama cene prvih redova uz more mogu biti znatno više.
Kako bismo vam olakšali planiranje budžeta za letovanje, prikupili smo iskustva turista i članova naše Facebook grupe "Grčka Info", koji nam svakodnevno šalju aktuelne informacije i cene sa plaža širom Grčke.
Važno je i da na velikom broju plaža u Grčkoj postoji deo gde možete postaviti svoj peškir i suncobran bez obaveze plaćanja.
U nastavku su cene koje možete očekivati na plažama širom Grčke tokom leta 2026.
Cene ležaljki i suncobrana na Kasandri i centralnom delu Halkidikija
Halkidiki je jedna od oblasti gde ima mnogo plaža na kojima se upotreba plažnog mobilijara uz poručeno piće ne doplaćuje, naravno uz izuzetak onih najpopularnijih i najatraktivnijih plaža.
Na početku da razjasnimo da je set u stvari komplet najčešće dve ležaljke i jednog suncobrana.
Nea Flogita - uz naručeno bilo koje piće od 4€, na korišćenje se dobija komplet od 3 ležaljke, suncobrana, stola i stolice
Ipanema - 2 ležaljke se plaćaju 15€.
Kriopigi, Aktaion bar - cena po ležaljci 8€;
Nea Potidea - besplatno uz naručeno piće;
Hanioti - ovde su cene dosta raznolike, a najčešće se plaća 8-10€ za set od 2 ležaljke i suncobrana, dok se piće poručuje i plaća odvojeno. Ima i skupljih ponuda, od 12, 15, pa sve do 50€ za set.
Bar Achinos - set ležaljki 20-25€;
Plaža kod hotela Hanioti - za 8€ se dobija set na celodnevno korišćenje;
Neki turisti su primetili i značajna poskupljenja u odnosu na prethodnu godinu - na istoj plaži je set (bez uključenog pića) poskupeo sa 7 na 12€.
Cene su slične i tokom septembra, odnosno nakon završetka glavne sezone, u proseku od 8 do 10€ za set.
Nea Kalikratija, Sahara beach - ležaljke se dobijaju uz poručeno piće, a uz to ide i gratis voćna salata. U Nea Kalikratiji su cene inače oko 8-10€ za set, u zavisnosti od cene pića.
Geoponika - uz narudžbinu se set dobija besplatno, bez pića celodnevno korišćenje seta je 5€;
Nea Mudania - za jedno piće po ceni od 3€ dobija se na korišćenje ceo set sa stolom i stolicom;
Polihrono - za 5€ se dobijaju piće i ležaljka, a postoje naravno i mesta gde su ležaljke besplatne i plaća se samo cena pića;
Pefkohori - 8-10€ za set, ali ima i mesta gde se dobija gratis uz piće;
Siviri - set se dobija uz piće;
Popularne plaže oko Pefkohorija - ulaz se plaća 15-20€ po osobi;
Afitos - za 10€ se dobijaju 2 ležaljke, suncobran i piće;
Xenia plaža Paliouri - set ležaljki košta 8€, a piće se plaća odvojeno (kafa je 3€, a pivo 4€);
Plaža Cabana u Paliouriju - u zavisnosti od položaja, cena ležaljki se kreće od 15 do 100€ tokom sezone, pri čemu se može jesti i piti u visini plaćenog iznosa. Okvirne cene pića su 4€ za kafu ili sok, 6-8€ za pivo, 1€ za flašicu vode. Pristup internetu se plaća odvojeno i to 20€ za celodnevno korišćenje za samo 1 uređaj. Postoje i jeftinije plastične ležaljke.
Sitonija - cene ležaljki i suncobrana
Na Sitoniji su cene vrlo šarolike, prilično se razlikuju u zavisnosti od plaže i bara, i mogu biti dosta visoke.
Na popularnim plažama ležaljke se i tokom septembra plaćaju 5-10€, retko gde se dobijaju uz konzumaciju.
Neos Marmaras, Paradiso Beach - gratis uz piće (3-4€);
Neos Marmaras, gradska plaža - set se dobija uz cenu pića;
Sarti - ležaljke se dobijaju uz piće (frape 3.5€);
Metamorfozis - za 4.5 evra dobijaju se 2 ležaljke i suncobran na celodnevno korišćenje tokom sezone;
Toroni - set se dobija uz kafu koja košta 2.5-3€;
Nikiti - ležaljka se dobija uz poručeno piće;
Psakoudia - ležaljke se dobijaju uz poručeno piće;
Trani Ammouda - set ležaljki u prvom redu do mora se plaća 10, a u ostalim 5€;
Lagonisi - u prva 3 reda do mora ležaljke se plaćaju 15-20€ po osobi, nakon toga 10€ po osobi;
Lagomandra beach bar - set 10€ (kafa 3.5€, sok 4-5€, pivo 8€);
Kamp Kuyoni Gerakini - set se dobije uz 2 pića od po 2.5€;
Mango beach bar na plaži Kalogria - ležaljka bez pića košta 4€. Trenutno cena seta za dve osobe je 50€ u prvom redu.
Plaža Koviou - cena ležaljke je 2.5€;
Kalogria - krevet sa baldahinom za troje košta 60€ i dobija se konzumacija u toj vrednosti.
Atos, Halkidiki - cene ležaljki i suncobrana
Jerisos - negde se set dobija uz piće, a negde se plaća 10€ po suncobranu, bez pića;
Uranopolis, Drenia i okolne plaže - mobilijar se dobija uz piće (5-9€).
Solunska regija i zaliv Strimonikos - cene ležaljki i suncobrana
Nei Epivates - ležaljke se dobijaju uz piće;
Perea - set za dvoje je 6€.
Stavros - par ležaljki uz piće je 6-7€ u većini barova tokom cele sezone;
Nea Vrasna - po ceni od 6€ dobijaju se 2 pića i komplet od 2 ležaljke, stolice, suncobrana, lejzi bega i flaše vode;
Plaže Babylon i Ammos - ležaljke se dobijaju uz piće i tokom sezone;
Asprovalta - plaća se samo piće 2-3€;
Olimpska regija - cene ležaljki i suncobrana
U najvećem broju slučajeva u Olimpskoj regiji, set ležaljki i suncobran se dobija uz cenu pića, koje je takođe prilično povoljno.
Paralija - cena osnovnih pića (kafa, sok, pivo) je oko 3-4€, pa tako set od 2 ležaljke i suncobrana, uz 2 pića izađe 6-8€;
Leptokarija - više turista je potvrdilo da čak i uz samo 1 poručeno piće možete koristiti set ležaljki i suncobrana tokom celog dana, a cena pića je oko 2.5-3€;
Olimpik Bič - kafa je oko 3€, a bilo je ponuda i 2 kafe za 4€. Zanimljiva je i ponuda kafa+poslastica (kola, tulumba, pita) za 3.5€.
Nei Pori - ležaljke se koriste uz narudžbinu, a za 6€ dobijaju se 2 kafe, 2 flašice vode i 2 krofne;
Skotina, Psarou Beach Bar - za 7€ se dobija komplet od 3 ležaljke i suncobrana, i 2 pića uz to.
Tasos cene ležaljki i suncobrana
Turisti procenjuju da se na oko 80% plaža ležaljke dobijaju na korišćenje uz poručeno piće (Skala Marion gradska plaža, Ariba, Glikadi, Salonikos, Psili Ammos…).
Notos - set ležaljki bez pića košta 5-10€;
Limenas i okolina - ležaljka se uglavnom dobija uz piće, sa izuzetkom plaže La Scala, gde je za prva 3 reda do mora potrebno potrošiti 120€ kako bi se dobila 2 seta ležaljki, a ista je cena i za krevet sa baldahinom za 6 osoba;
Mermerna plaža - set ležaljki se plaća 20€, a uz tu cenu se dobijaju 2 kafe ili kafa i malo pivo.
Ovo je jedina plaža na Tasosu gde je primećeno da se ležaljke naplaćuju i u septembru, ali je tada moguća konzumacija u visini plaćenog iznosa;
Pahis - najjeftiniji set je 30€;
Aliki, Limenarija, Astris, Pefkari, Skala Potamia - 10 evra za set ležaljki;
Potos - 3-10€ za set;
Makrijamos - odvojeno se plaćaju ulaz, parking, ležaljke, suncobran, piće, trošak je oko 25€ za dvoje bez pića;
Glifoneri - 2€ ležaljka;
Aliki u septembru - uz 2 ležaljke obavezan ručak u restoranu.
Lefkada - cene ležaljki i suncobrana
Okvirna cena ležaljki i suncobrana na Lefkadi, van najekskluzivnijih plaža, jeste 6-8€ za set, a turisti prenose da se dešavalo da im ležaljke uopšte ne naplate.
Porto Katsiki - 30€ samo za ležaljke dok se parking i sve ostalo plaća odvojeno;
Katisma - 8, 10, 15, 20€ za set ležaljki i još 8-10€ za parking. Jedan član grupe savetuje da se ode na krajnji desni deo plaže, gde je parking u hladovini bio besplatan ukoliko se uzmu njihove ležaljke od 10€. Za cenu od 25 uz mobilijar se dobija i mali sef koji se otključava narukvicom;
2 plastične ležaljke i suncobran 10€;
2 drvene ležaljke i trščani suncobran - 30€;
krevet sa baldahinima - 50€;
Sivota i okolina - u julu 7-10€ set bez pića (ponegde i uz piće);
Sivota, plaža Zera - set košta 5€, gratis se dobija flaša vode;
Agiofili plaža - cena 15€ za set;
Milos - 15€, u septembru 10€ po osobi;
Krit - cene ležaljki i suncobrana
Na Kritu ima mnogo plaža gde se dobijaju ležaljke bez obaveze da naručite piće ili hranu.
Najčešća cena je 6-7€ za 2 ležaljke i suncobran u sezoni (ponegde 10€). Krevet sa baldahinima uz more se plaća 30€.
Zorba Beach - 20€ set;
Parga - cene ležaljki i suncobrana
Možete očekivati da set ležaljki sa suncobranom platite 10-15€, samo na plaži Karavostasi se dobija uz piće.
Valtos - 7€ do 10€ set bez pića, dok je jedan komentator preneo iskustvo dobijanja seta uz 2 kafe od 3.5€;
Vrahos - set se dobija uz piće, a ima i besplatan parking u hladovini;
Krioneri, Sarakiniko - 10€ za set;
Lichnos - 5€ do 7€;
Kefalonija - cene ležaljki i suncobrana
Lassi - 8€ set za celodnevno korišćenje, 5€ za jedno popodne;
Lourdes Beach - 6€ set;
Poros - ležaljke besplatne uz piće;
Antisamos - 10€ po ležaljci u prvom plažnom baru, u druga dva cena jedne ležaljke je 5€;
Mirtos Beach Bar - obavezna konzumacija u iznosu od 40-100€;
Krf - cene ležaljki i suncobrana
Set se uglavnom plaća 8-10€ i dobije se 1 piće po ležaljci.
Barbati - set je 6-10€ bez pića, u zavisnosti od pozicije;
Glifada - set ležaljki u septembru je 10-15€, u zavisnosti od pozicije;
Lux bar Pazuzu na plaži Glifada - 20-30€;
Atina - cene ležaljki i suncobrana
Ulaz na plaže se često plaća (6€ za odrasle, 3€ za decu stariju od 6 godina), a ležaljke se naplaćuju odvojeno po 3€. Ponegde set za dvoje košta i do 35€.
Maraton - ležaljke se dobijaju uz piće koje je malo skuplje (malo pivo 4.5€).
Evia - cene
Na Eviji set ležaljki i suncobrana se uglavnom dobija uz poručeno piće (3, 5 ili 8€).
Edipsos, AYRA Beach Bar - 5€ za bilo koje piće i dobije se ležaljka (u manjim barovima cena je 3€).
Kikladi
Set se uglavnom plaća 10€.
Mikonos - cena ležaljke ide do 25€ na ekskluzivnijim plažama pa sve do 500€ za VIP goste;
Santorini - 10-15+ evra set bez pića;
Vilhada - 10€ do 16h, nakon toga 5€;
Kavala
Keramoti - 3 ležaljke i suncobran uz konzumaciju (minimalna cena 3€ za kafu);
Amolofi plaža - konzumacija od 50€ i naviše;
Nea Iraklitsa - set ležaljki i dve flaše vode 9€;
Nea Peramos - besplatno uz piće;
Peloponez
Naši turisti javljaju da se u većini mesta na Peloponezu ležaljke dobijaju uz piće.
Nafplio - 10€ set u septembru;
Loutra Kilini - set i piće 6€;
Kondili - ležaljka se dobija uz piće;
Rodos
Gradska plaža - set je 10€, a sa fiskalnim računom plaža može da se napušta;
Eli - 10€ po osobi bez pića, dobije se i peškir na korišćenje;
Na ostalim plažama Rodosa cena seta je obično 10€ bez pića (važi i za septembar).
Ostale destinacije u Grčkoj
Skijatos, Trulos Beach - 20€ set za dvoje;
Zakintos - 8€ set u septembru;
Egina - set 8-10€;
Pilion - set je 5-8€ bez pića, ponegde se dobija uz konzumaciju.
