Ono što je počelo kao nevina potraga za savršenim TikTok kadrom u najluksuznijem hotelu u Dubaiju, završilo se dramatičnim hapšenjem poznatog influensera Daniela.

Snimanje TikTok videa u ženskom toaletu jednog od najluksuznijih hotela u Dubaiju skupo je koštalo Daniela i njegovu prijateljicu.

On je na svom Tiktoku podelio sa pratiocima šta je prethodilo hapšenju.

- Uhapšen sam u Dubaiju zato što sam ušao u ženski WC. Naime, drugarica i ja smo bili u najluksuznijem hotelu trenutno u Dubaiju. Odlučili smo da odemo u WC da se slikamo jer je baš estetičan i lep. Prvo smo ušli u muški WC, ali su ubrzo ušli neki muškarci, pa smo izašli i otišli u ženski - priča Daniel.

U ženskom WC-u su se zadržali 20 minuta.

- Ušla je jedna žena i bukvalno se ona čak nama izvinjavala što nam upada u Tiktok, rekla je da smo "queens". Rekao sam: "Ne, izvini ti što sam ja u ženskom WC-u, ne brini, ja sam gej." I ukratko, ona je tu izašla. Posle minut je ušao čovek iz obezbeđenja i počeo je da urla na mene: "Izlazi napolje!" Bio sam šokiran. On bukvalno urla: "Jel si ti muško ili žensko, šta ćeš ti ovde?" - ispričao je on.

Složio se da u Dubaiju postoje striktna i rigorozna pravila, te da postoji muški i ženski prostor.

- Znam da sam ja tu pogrešio, ali sam im rekao da sam gej i da sam sa najboljom drugaricom, da se slikamo i snimamo za Tiktok. U principu je zabranjeno da se u WC-u snimaju video-snimci. On je počeo da urla na mene, izašli smo, a on je počeo da se dere i na Nađu - ispričao je Daniel na svom Tiktoku i dodao:

- Ona je nakon toga počela da se dere toliko glasno na njega, potom je on zvao menadžera. Zamolio sam Nađu da bude fina i da se ne svađa toliko. Seli smo da pričamo, on se nije drao, ali je bio pasivno agresivan i bezobrazan, Nađa je vikala i na njega. On je bio frapiran, na kraju je tražio njenu ličnu kartu, jer ja već jesam, ali je on tražio i njenu da bi nas pustio da idemo kući. Međutim, on je hteo da nešto evidentira i Nađa je odbila da da ličnu kartu, jer oni nisu policajci.

Prema njegovim rečima, menadžer hotela je pozvao policiju.

- Čekali smo policiju dva sata, svi su gledali šta se dešava, kao da smo najveći kriminalci. Došli su u džipu. I njima sam objasnio šta se desilo, potom su nas naterali da im pokažemo sve na telefonu. Moj telefon se ispraznio, gledali su Nađin i bukvalno i njima počinje da bude smešno. Menadžer je nešto dobacio policajcima. Potom su nam rekli "Hajde krenite sa nama." Mi u tom momentu i dalje ne znamo šta se dešava, da li nas hapse ili šta već. Pitali su gde živimo, a onda su tražili da im damo sve što smo imali kod sebe. Ušli smo u policijski auto na zadnje sedište, oni imaju i one rešetke na prozorima. I oni nas kao su ugurali u auto. Ljudi šokirani šta se dešava, gledaju - navodi Daniel.

Potom je usledilo nešto neočekivano.

- Oni su odlučili da nas vrate kući. Pojačali su muziku, vozili brzo, kao da se dokazuju. Jednom se svidela Nađa, a drugom ja. Bacali su neke fore. Rekli smo da su promašili skretanje za našu kuću, a oni su rekli: "Ne brinite se ništa Dubai police može da radi šta hoće".