Andrijana je otišla na žurku sa cimerom u kojeg je imala beskrajno poverenje, a probudila se u mraku pored nepoznatog muškarca uz rečenicu koja ledi krv u žilama.

Ova devojka podelila je potresno iskustvo sa sezonskog rada u Crnoj Gori i objasnila kako je zbog jedne naivne odluke umalo silovana.

Ona tvrdi da joj je cimer "umalo namestio silovanje".

- Imala sam 24 godine i radila sam u Crnoj Gori, u Tivtu, u hotelskom restoranu kao šanker. Stanovala sam u stanu koji je bio blizu toga, koji je pripadao firmi. I generalno, cela ta zgrada je pripadala firmi i u toj zgradi su stanovali ljudi koji već godinama rade za tu firmu. Nekoliko nas je delilo taj stan, a u sobi sam bila sa jednim dečkom iz Beograda koji je bio sasvim okej. Sa neke strane sam imala baš neku sigurnost s njim. On je radio u šanku sa mnom, družili smo se, izlazili, radili, baš smo postali bliski - ispričala je Andrijana na svom Tiktok nalogu.

Poziv na žurku

Taj momak bio je deo ekipe sa kojom je ona bila bliska.

- Jedno veče on meni kaže: "E, ajmo na neku žurku, zvao me neki drug tu u blizini aerodroma na kućnu žurku". Pristala sam jer nemam pametnijeg posla. Imala sam 24 godine i svuda sam htela da idem. Međutim, nikad nisam bila ljubitelj kućnih žurki, ne znam iz kog razloga, ali sam ipak otišla. Ta kuća je bila još dalje od aerodroma, baš daleko i uopšte nisam znala dobro taj kraj jer nisam nešto zalazila tamo. I sećam se, stižemo, tišina, nigde nikog - priča ona:

- Piatala sam: "Okej, šta, kako?" On je rekao da verovatno još niko nije stigao, da verovatno ljudi kasne. Ja rekoh: "Okej, hajde da uđemo unutra." Unutra jedan lik, javio se, predstavio, pitao šta ćemo da pijemo.

Videla je da ima dosta pića na stolu, ali je onda odbila alkohol.

- Bila mi je čudna situacija i odbila sam alkohol, znate onaj osećaj iznutra koji ne možete da opravdate sami sebi. Rekla sam da ću sok, taj drug je uzeo neko vino. Sedeli smo, buljili u televizor i ja sam ga pitala gde su ljudi, on je rekao: "Sigurno su ispalili, ne znam, pisao sam im" - prisetila se ona.

"Zgrabila sam jaknu i istrčala bosa"

Kaže da je situacija bila sve čudnija, nakon toga cimeru je rekla da bi ona krenula kući, ali je on to odbio.

- Nisam imala pare za taksi i mi smo ostali tu da prenoćimo, u jednom momentu se budim i vidim da taj lik leži pored mene u krevetu! Kaže: "Znaš mogli bi nešto", kreće da me dira rukama. Bukvalno sam se zaledila. Pokupila sam se iste sekunde, samo sam zgrabila jaknu i bez patika istrčala napolje - ispričala je Andrijana.

Taj momak je krenuo za njom...

- Bilo je negde oko pet ujutru, već je krenulo da sviće. Ovaj lik je krenuo za mnom: "Stani, stani! Gde ti misliš da si ti pošla? Nije on meni tebe džabe doveo, on je meni obećao!" Trčala sam jako dugo. Nisam imala ni ključ, sve mi je ostalo u torbi. Na poslu sam već imala uniformu i patike, otišla sam pravo na posao i kolegi koji je došao prvi u smenu sam sve ispričala, a taj moj cimer je istog dana dobio otkaz! - kaže ona.

Uputila je apel devojkama da budu pažljive i da ne posećuju kućne žurke.