Slušaj vest

Ako putujete u Grčku sa decom, morate znati da možete dobiti kaznu i do 1. 500 evra ako neko puši u vašem automobilu dok je unutra dete mlađe od 12 godina.

Kazna se piše osobi koja puši, ali i vozač snosi posledice i ostaje bez dozvole ukoliko nije sprečio pušenje u prisustvu deteta.

Zakon važi čak i ako je prozor otvoren ili vožnja traje kratko. Grčke vlasti ovo strogo kontrolišu jer se zakon odnosi na zaštitu dece od pasivnog pušenja.

U Grčkoj su već nekoliko godina na snazi stroge kazne za sve koji puše u automobilu dok se u vozilu nalazi dete mlađe od 12 godina. Mnogi naši vozači nisu obavešteni o ovom pravilu, ali kazne su veoma visoke i primenjuju se bez izuzetka - kako na vozače, tako i na putnike.

x AP Yorgos Karahalis.jpg
Foto: Yorgos Karahalis/AP

Ovo pravilo je deo šireg zakona o zabrani pušenja koji je uveden kako bi se deca zaštitila od pasivnog pušenja i štetnih materija u zatvorenom prostoru.

Kolike su kazne?

Ako vozač ili putnik puši u vozilu u kome se nalazi dete mlađe od 12 godina, propisane su sledeće kazne:

• 1.500 evra – kada se prekršaj dogodi u privatnom automobilu

• 3.000 evra – ako je u pitanju službeno vozilo

U oba slučaja, vozaču se dodatno izriče mera oduzimanja vozačke dozvole na jedan mesec, bez obzira na to ko je zapravo pušio.

Ko snosi odgovornost?

Ono što mnoge iznenađuje jeste da:

• Kazna se piše osobi koja puši, ali

• Vozač snosi posledice i ostaje bez dozvole ukoliko nije sprečio pušenje u prisustvu deteta.

Ne propustiteDruštvoU Grčkoj više nemaju milosti za ovaj prekršaj u vožnji, a naši vozači to često rade: Kazna i do 4.000 EVRA i 8 godina bez dozvole! Stroge kazne i u Srbiji
Saobraćajna Gužva,Saobraćaj,Gužva,Kneza Miloša,ulica Kneza Miloša,Saobracajna kolona,špic

Dakle, čak i ako putnik zapali cigaretu, vozač će biti kažnjen jer je odgovoran za bezbednost i uslove u vozilu.

Kada se kazna ne primenjuje?

Pušenje u automobilu nije kažnjivo ako u vozilu nema deteta mlađeg od 12 godina.
Međutim, zakon se strogo primenjuje čim je prisutno dete tog uzrasta čak i ako je prozor otvoren ili je vožnja kratka.

Zašto je uvedena ovako stroga zabrana?

Cilj zakonodavaca je zaštita dece od duvanskog dima i smanjenje izloženosti štetnim materijama u zatvorenom prostoru. Istraživanja pokazuju da se koncentracija toksina u automobilu povećava višestruko već nakon samo nekoliko udisaja dima, čak i sa otvorenim prozorima.

Kurir/ Grčka info

Ne propustiteDruštvoGrci uveli rigoroznije kazne: Ako ovde vozite brže od 30 km/h možete ostati bez dozvole i platiti 700 evra
Grčki saobraćajni policajac
Društvo"Kaznili me sa 700 evra, a nisam to uradio, trojica policajaca su bila tu!" Srbin prolazi kroz pakao u Grčkoj: Kako ja sa njima da se ubeđujem?
policija.jpg
DruštvoUdar na džep srpskih turista: Ležaljke u Haniotiju i do 35 evra, a evo koliko košta "prvi red do mora" u Nea Flogiti!
profimedia0033966514-hanioti.jpg
DruštvoVozaču oduzeli dozvolu jer suvozač nije vezao pojas: Radmilo iz Atine objavio ključne novine u saobraćaju u Grčkoj za 2026.
Radmilo Belić ispred grčke zastave i mora

07:39
"GRČKA NAJJEFTINIJA, ALI NEMA SMEŠTAJA ZA MALE PARE" Seničić: Sezona bolja nego prošle godine, a OVO JE OMILJENA DESTINACIJA Izvor: kurir televizija