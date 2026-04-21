Ako ovih dana ili u narednom periodu krenete put Grčke, trebalo bi da znate da po novom saobraćajnom zakonu u toj zemlji jedan prekršaj u vožnji, koji je svakodnevan, posebno je sankcionisan te novi zakon ukida toleranciju i uvodi kazne koje ne ostavljaju prostor za druga tumačenja. Uveden u septembru prošle godine, zakon sa oštrijim pravilima pokušava da stane na put alarmantno čestoj navici vozača u saobraćaju sa kojom muku muče i druge zemlje, pa tako i Srbija. Evo o čemu je reč.

Korišćenje mobilnih telefona tokom vožnje postaje jedan od glavnih uzroka saobraćajnih nezgoda na međunarodnom nivou, zbog čega vlasti Grčke sada strogo kažnjavaju prekršioce veoma visokim novčanim kaznama, pišu grčki mediji.

Prekršaj se beleži alarmantno često

Naime, novi saobraćajni zakon, koji je stupio na snagu prošlog septembra, doneo je pooštravanje pravnog okvira za sankcionisanje počinilaca teških i opasnih saobraćajnih prekršaja.

Među navikama koje su postale svakodnevne, a istovremeno i jedan od glavnih uzroka ozbiljnih nesreća, nalazi se korišćenje mobilnog telefona tokom vožnje. Uprkos kontinuiranim kampanjama informisanja, upozorenjima stručnjaka i statistikama koje ukazuju na povećan rizik od nesreća, ovaj prekršaj se i dalje beleži alarmantno često. Zbog toga novi zakon ukida toleranciju i uvodi kazne koje ne ostavljaju prostor za različita tumačenja.

Korišćenje mobilnog u vožnji - kazna 350 evra

U poređenju sa prethodnim propisima, koji su predviđali samo dvomesečno oduzimanje vozačke dozvole, novi zakon uvodi i znatno veće novčane kazne. U pojedinim slučajevima one mogu dostići i 4.000 evra, dok se vozačka dozvola oduzima i do 8 godina!

Konkretno, korišćenje mobilnog telefona tokom vožnje kažnjava se novčanom kaznom od 350 evra i jednomesečnom zabranom upravljanja vozilom.

Za ponovljeni prekršaj kazna iznosi 1.000 evra i šest meseci oduzimanja vozačke dozvole. Treći put kazna se povećava na 2.000 evra, uz zabranu upravljanja vozilom u trajanju od jedne godine.

Treći put za isti prekršaj - oduzimanje dozvole na 8 godina

Ako korišćenje mobilnog telefona dovede do saobraćajne nezgode, prvi prekršaj se kažnjava sa 350 evra i jednomesečnim oduzimanjem dozvole.

Drugi put kazna raste na 2.000 evra i zabranu vožnje od četiri godine, dok treći put iznosi 4.000 evra i oduzimanje dozvole na 8 godina. U sva tri slučaja predviđene su i zatvorske kazne.

Nesreća sa smrtnim ishodom - 20 godina zatvora

Ako korišćenje mobilnog telefona dovede do teške telesne povrede, kazna zatvora može iznositi do 10 godina, dok se u slučaju saobraćajne nesreće sa smrtnim ishodom povećava na 20 godina.

Ako nesreća rezultira velikim brojem žrtava, predviđena je doživotna kazna zatvora.

Stručnjaci ističu da vozačima koji koriste mobilni telefon tokom vožnje, držeći ga u ruci, treba oko pola sekunde više da reaguju na vanredne situacije na putu u poređenju sa vozačima koji ne koriste telefon. Ta polovina sekunde znači i do 14 metara duži zaustavni put vozila pri brzini od 110 kilometara na sat, pišu grčki mediji.

Strože kazne i u Srbiji

Što se tiče naše zemlje, načelnik Uprave saobraćajne policije MUP-a Srbije Slaviša Lakićević je precizirao da se u novom ZOBS-u predlaže da neke novčane kazne budu duplo, tri ili čak pet puta više od postojećih.

Tako će, kako je rekao, prekršaji koji su se do sada kažnjavali fiksno sa 3.000, 5.000 ili 10.000 dinara, uz mogućnost da budu prepolovljeni ako se plate u roku od osam dana, ubuduće počinioce koštati znatno više. Ako predlog novog ZOBS-a bude usvojen, ovaj prekršaj kažnjavaće se sa 50.000 dinara!

Podsetimo, korišćenje mobilnog telefona tokom vožnje povećava rizik od saobraćajne nezgode za četiri do čak 20 puta prema istraživanjima Agencije za bezbednost saobraćaja, što čini ovaj prekršaj jednim od trenutno najvećih problema bezbednosti saobraćaja na putevima.