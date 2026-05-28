Uz pomoć veštačke inteligencije sve češće se beleže krađe automobilakoje traju svega nekoliko sekundi i izvode se najnovijim, sofisticiranim metodama, što otvara pitanje da li su pametni automobili zaista sigurni ili postaju nova laka meta, kao i kako zaštititi starije modele, posebno u zemljama poput Grčke gde je ovaj trend u porastu.

O ovoj temi govorio je Kamenkom Jovanović za Kurir televiziju, koji je objasnio kako ove metode funkcionišu i šta vozači mogu da urade da zaštite svoja vozila.

Kako lopovi koriste AI za krađu automobila

Kamenko Jovanović objašnjava da su ovakve metode krađe automobila trenutno najrasprostranjenije u Sjedinjenim Američkim Državama, dok je u Evropi to i dalje u manjoj meri prisutno.

Kako navodi, lopovi koriste specijalne uređaje i "džejmere" kojima mogu da presretnu i ometaju signale iz doma, a zatim, uz pomoć različitih kodova ili čak veštačke inteligencije, pokušavaju da otključaju i pokrenu vozilo koje se startuje bez klasičnog ključa.

Kao preventivne mere, preporučuje izmeštanje OBD konektora, ugradnju mehaničke zaštite poput blokade volana ili menjača, kao i kvalitetne alarmne sisteme koji mogu značajno da smanje rizik od krađe.

Kada je reč o zaštiti starijih modela automobila, posebno u zemljama poput Grčke gde je zabeležen porast krađa, Kamenko ističe da je mehanička zaštita i dalje najsigurnije rešenje.

Kako objašnjava, stariji automobili često nemajukodirane ključeve, što ih čini lakom metom za lopove koji mogu nasilno da obiju bravu i pokrenu vozilo. Posebno upozorava i na sve učestalije situacije na moru i plažama, gde se krađa dešava tako što se vlasnicima krade torbica sa ključevima dok su u vodi, nakon čega lopovi jednostavno odnose automobil.

- Najbolje bi bila ta neka mehanička zaštita. Što se tiče starijih modela, oni nemaju, retki, ali ima još modela gde nemaju kodirani ključ, tako da sa najobičnijim lomačem brave uđu unutra, polome bravu, startuju vozilo i ukradu ga - kaže Kamenko.

On dodaje da su upravo takve situacije česte tokom letnjih meseci, kada su vozači opušteniji i manje obazrivi, što lopovi znaju da iskoriste.

