Slušaj vest

Duhovske zadušnice, u narodu poznate kao letnje, obeležavaju se u subotu, 30. maja, pred praznik Svete Trojice.

U crkvama se na taj dan služi sveta liturgija i parastos, a vernici izlaze na groblja i obavezno poštuju niz običaja. Crkva poziva da se ne nosi hrana na groblje.

Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici ove zadušnice posvećuju umrlim precima i tog dana posećuju grobove, pale sveće i služe pomene.

Na dan kada se obeležavaju duhovske (letnje) zadušnice, u crkvama se služi sveta liturgija i parastos, čita molitva za sve umrle u svim vremenima.

Na groblje bez hrane

Na grobljima se pale sveće, a sveštenici daju pojedinačne parastose, moleći Gospoda da bude milostiv prema pokojnicima.

44.jpg
Foto: TikTok/vladabokidara2

Sveća se može zapaliti i u crkvi

Po običajnom kalendaru, izlazak na groblja tokom zadušnica smatra se obavezom srodnika, a ako to nije moguće, sveća se može zapaliti i u crkvi.

Umesto uobičajenog iznošenja hrane, Crkva poziva na molitvu i darivanje siromašnih, bolesnih i prognanih.

Običaji širom Srbije

U vranjanskom kraju običaj je da se za duše umrlih otpije voda iz, za tu priliku kupljenog, bakarnog kotla.

whatsapp-image-20240608-at-10.27.13-am-3.jpg
Foto: Petar Aleksić

U istočnoj Srbiji se veruje da sveća upaljena na zadušnice gori sve do sledećih zadušnica. Takođe, postoji verovanje da ako se na zadušnice ne upali sveća, mrtvi će godinu dana biti u mraku.

Na zadušnice se u istočnim krajevima ne radi ništa sa vunom, a makaze su zatvorene, da bi i vučje čeljusti bile zatvorene.

Kurir/ Espreso

Ne propustiteZanimljivostiŠta znači kad sanjate pokojnike? Otac Dušan otkrio kako treba da se postavimo u toj situaciji
Žena sa maramom na glavi se krsti u crkvi pred upaljenim svećama
DruštvoŠok na Zadušnice: Muškarac napravio neviđeni skandal na groblju - Bruka i sramota (VIDEO)
zadusnice
ŽenaŠta uraditi sa koljivom koje ostane posle zadušnica: Sveštenik objasnio razliku između slavskog žita i onog za upokojene
žito
Život"Nemojte praviti cirkus na groblju na zadušnice" Otac Predrag Popović upozorio na greške koje vernici masovno čine, a toga nisu svesni
Otac Predrag Popović u svečanoj mantiji u crkvi

00:50
Tematski obilazak Novog groblja pod nazivom “Bardovi srpskog glumišta” Izvor: JKP Pogrebne usluge