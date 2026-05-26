Nobelovac među mladim istraživačima u srcu Šumadije: AAI2026 pokazala da Srbija ima znanje za globalnu AI scenu
Dvodnevni naučni skup pozicionirao je Kragujevac kao jednu od najvažnijih regionalnih tačaka susreta nauke, inovacija i veštačke inteligencije, a okupio je više od 100 stručnjaka širom sveta.
Posebnu pažnju javnosti privukao je prof. dr Dan Šehtman, dobitnik Nobelove nagrade za hemiju i jedan od najuticajnijih svetskih naučnika u oblasti materijala.
Profesor Šehtman je u Kragujevac došao na lični poziv prof. dr Nenada Filipovića, predsednika Pete međunarodne konferencije o primenjenoj veštačkoj inteligenciji - AAI2026, i tom prilikom je održao predavanja pred učesnicima konferencije, ali i učenicima Prve kragujevačke gimnazije.
Profesor Šehtman, poznat po revolucionarnom otkriću kvazikristala, i kao veliki promoter tehnološkog preduzetništva, inovacija i obrazovanja mladih inženjera i naučnika.
- Njegovo prisustvo predstavlja izuzetnu čast ne samo za Univerzitet u Kragujevcu već i za celokupnu akademsku i naučnu zajednicu Srbije. Tokom predavanja je poslao mladima snažnu poruku da budućnost jedne zemlje ne zavisi samo od prirodnih resursa, već pre svega od znanja, kreativnosti i sposobnosti da se stvaraju nove tehnologije. Hvala profesoru što je inspirisao mlade da razmišljaju inovativno, pokreću startap kompanije i razvijaju tehnologije koje mogu imati globalni značaj - rekao je prof. dr Nenad Filipović.
Profesoru Šehtmanu je, povodom obeležavanja 50 godina Univerziteta u Kragujevcu, na Svečanoj akademiji održanoj 21. maja dodeljen i počasni doktorat.
Ovogodišnja AAI2026 konferencija bila je posvećena savremenim primenama veštačke inteligencije u medicini, biomedicini, računarstvu, industriji, finansijama, obrazovanju, pametnim gradovima i javnoj upravi. Posebnu pažnju privukao je i prvi Industrijski panel, na kojem su učestvovale kompanije iz Sjedinjenih Američkih Država i Srbije koje se bave veštačkom inteligencijom, čime je dodatno ojačana veza između nauke, privrede i inovacionog ekosistema.
- Naš cilj je da kroz ovakve skupove povežemo nauku, privredu i institucije, ali i da Srbiju i Univerzitet u Kragujevcu pozicioniramo kao značajan centar razvoja i primene veštačke inteligencije u regionu - istakao je prof. dr Filipović.
Pored eminentnih predavača iz SAD, Kine, Južne Koreje i Evrope, iz oblasti veštačke inteligencije, medicine, računarstva, industrije i pametnih sistema, posebnu vrednost konferenciji dao je veliki broj mladih istraživača i studenata koji su predstavili svoja istraživanja i napravili prve korake ka međunarodnoj naučnoj saradnji.
Konferenciju je obeležio i visok kvalitet naučnih radova. Nakon strogog međunarodnog procesa recenzije prihvaćeno je više od 80 radova, a najbolji će biti publikovani u prestižnim međunarodnim izdanjima izdavačke kuće Springer, kao i u specijalnom izdanju IEEE Open Journal of Engineering in Medicine and Biology, posvećenom primeni veštačke inteligencije i kompjuterskog modeliranja u kardiovaskularnim bolestima.
- Verujem da će rezultati i saradnje ostvarene tokom AAI2026 doprineti daljem razvoju inovacija, nauke i primene veštačke inteligencije u Srbiji i svetu - poručio je prof. dr Filipović.
Kurir/ Grad Kragujevac