Pred nama je najtopliji dan od početka godine: Srbija se prži na 34 stepena, a onda ŠOK! Evo kada tačno stižu pljuskovi i grmljavina
Osvanulo je pravo letnje jutro, a temperature su u mnogim predelima Srbije i u Beogradu već iznad 20 stepeni.
Pred nama je tropski dan i najtopliji dan od početka ove godine, ali već sada nazire se i promena vremena.
Maksimalna temperatura biće od 30 do 34, u Beogradu do 32°C.
Pljuskovi sa grmljavinom
Kasnije posle podne i uveče na severu i zaapdu Srbije očekuje se naoblačenje, potom i pljuskovi sa grmljavinom.
Pljuskovi se prvo očekuju u Vojvodini i to pre svega u Bačkoj, a kasnije i u ostalim navedenim delovima Srbije.
Posle tropskog dana, uslova za pljuskove sa grmljavinom tokom večeri i noći biće i u Beogradu.
U nastavku noći pljuskovi sa grmljavinom premeštaće se i preko ostalih delova Srbije dalje prema jugu gde će stići u četvrtak ujutro i pre podne.
Visoke vrednosti UV zračenja
Danas se očekuju veoma visoke vrednosti UV zračenja, pa se u periodu od 10 do 16 časova preporučuje adekvatna zaštita prilikom boravka na otvorenom, kao i da izlaganje suncu ne bude duže od 10 ak minuta bez adekvatne zaštite.
Od sutra svežije za 5 do 7 stepeni, ali ostaće i dalje toplo za ovo doba godine, uz prosečne temperature za sam kraj maja.
