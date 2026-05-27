Dok vernici danima čekaju u redovima da se poklone svetinji u hramu Svetog Save, sveštenik Predrag Popović podseća da vreme provedeno u čekanju nije izgubljeno već prilika za molitvu, tišinu i duhovnu pripremu.

Upravo zato otac Predrag uputio je apel svima koji dolaze da celivaju pojas Presvete Bogorodice, ali i druge svetinje u manastirima poput Ostroga i Tumana.

Bez telefona

- Jedna važna napomena za sve vas koji sada čekate u redu da celivate pojas Presvete Bogorodice, ali i za sve vas dok čekate da celivate neku svetinju u Ostrogu, Tumanu ili bilo gde drugde: Dok stojite u redu, dok čekate, nemojte da čačkate telefon, da pričate i tako dalje, da trošite vreme na neke druge stvari - napomenuo je otac Predrag i dodao:

Vernici čekaju u redu ispred hrama Svetog Save Foto: TV Hram Printscreen

- Dok čekate u redu, molite se. Molite se Presvetoj Bogorodici, sad konkretno, kad čekate da se poklonite pojasu ili Svetom Vasiliju Ostroškom, ili, na kraju krajeva, Gospodu Bogu, za ono što vas muči, za probleme koje imate, da vas usliši Gospod.

Otac Predrag objasnio je i šta vernici moraju učiniti kada stanu ispred svetinje.

- Kada dođete tamo na to mesto, samo se prekrstite, celivate i kažete: "Amin". Čekanje je molitva, u stvari. Zato mnogi ljudi se bune, neki, mislim, hvala Bogu, ovde kod vas u redu se ne bune, ali drugi kažu: "Čekali smo toliko sati, ušli smo unutra, celivali par sekundi i morali smo da izađemo. I šta smo mi radili? Ništa" - kaže on i dodaje:

"Dok si čekao u redu, ti si se molio"

- Pa baš to. Dok si čekao u redu, ti si se molio. Kad si došao, samo si celivao i to je bilo to. Tako da iskoristite pametno to vreme. Smatram da je ovo izuzetna prilika koju nam je omogućio i njegova svetost, patrijarh Porfirije, i ostali, i velika čast da možemo otići tamo i da celivamo tu svetinju.

Podsetimo, zbog velikog interesovanja i želje vernika da mu se poklone, Pojas Presvete Bogorodice ostaje u Beogradu do 1. juna. Iako je planirano da se 29. maja vrati na Svetu Goru, u manastir Vatoped, boravak Pojasa Presvete Bogorodice u Beogradu produžen je do ponedeljka.