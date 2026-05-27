Državljanka Srbije (77) preminula je jutros tokom kupanja na plaži u Haniotiju, u grčkoj regiji Halkidiki, a lekari upozoravaju da visoke temperature, nagla promena temperature i srčani problemi predstavljaju ozbiljan rizik za starije osobe tokom letovanja.

Prema navodima grčkih medija, žena je izvučena iz mora bez svesti, nakon čega je vozilom hitne pomoći prebačena u Dom zdravlja u Kasandriji, gde su lekari mogli samo da konstatuju smrt. O slučaju se oglasila i Lučka kapetanija u Nea Mudanji, koja je saopštila da je tokom jutarnjih časova obaveštena da je 77-godišnja državljanka Srbije izvučena bez svesti iz mora na plaži Hanioti u opštini Kasandra.

Ova tragedija ponovo je otvorila pitanje bezbednosti naših turista tokom letnje sezone, posebno kada je reč o starijim osobama i hroničnim bolesnicima. Prošle sezone u Grčkoj je preminulo najmanje 30 državljana Srbije, a iako je bilo slučajeva utapanja, najčešći uzrok smrti bili su srčani problemi i komplikacije izazvane visokim temperaturama.

Dr Aleksandar Stojanović, direktor Doma zdravlja Palilula, rekao je ranije za Kurir televiziju da stariji ljudi odlaze na more nepripremljeni.

- Neke ljude čak lekar nije ni pustio da idu. Na moru su drugačiji uslovi, malo se više opustite. I mladi ljudi su nezaštićeni od oboljenja. Temperature su leti mnogo veće, srčani problemi se šire, dolazi do problema sa cirkulacijom.

Dr Stojanović je objasnio najvažnije korake koje je važno obaviti pre samog putovanja.

- Svaki pacijent sa visokom rizikom od obolenja kardiovaskulara mora pre letovanja da ode kod svog izabranog lekara, da mu pokaže svoju terapiju, da mu kaže gde će da ide, a lekar će mu onda dati savete koji su veoma korisni.

Kardiohirurg prof. dr Miljko Ristić naveo je da je jedan od najčešćih uzroka fatalnih ishoda takozvana ishemija miokarda, odnosno smanjen dotok krvi u srčani mišić.

- Ishemija predstavlja nedovoljnu snabdevenost organa krvotokom. To nije mnogo opasno kada su u pitanju ruke ili noge, ali jeste kada su pogođeni mozak i srčani mišić. Problem nastaje kod osoba koje već imaju suženja na krvnim sudovima, jer visoke temperature dodatno opterećuju organizam - kazao je dr Ristić za Kurir i dodao da temperature na plaži često prelaze i 50 stepeni, što dovodi do širenja krvnih sudova i pada krvnog pritiska.

- Kod osoba koje već imaju sužene krvne sudove to može izazvati infarkt, a nažalost i smrtni ishod.

