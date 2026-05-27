Anja iz Srbije je podelila potresno iskustvo iz noćnog izlaska u kojem je, nakon samo dva pića, izgubila svako sećanje na ostatak večeri, što je kasnije navelo da posumnja da joj je neko sipao nešto u piće.

Ono što se u početku činilo kao običan izlazak, pretvorilo se u situaciju koja joj je, kako kaže, otvorila oči o tome koliko brzo nepažnja u ovakvim okolnostima može da postane ozbiljan rizik.

Anja se obratila pratiocima na Tiktoku.

"To veče bilo je kao i svako drugo"

- Molim vas, pazite svoja pića kada izlazite negde, pogotovo ako ste u stranoj zemlji. Pre 4 godine kada sam bila u Americi mi smo izašli u klub u koji stalno izlazimo posle posla nedeljom. To veče bilo je kao i svako drugo, jesmo bili umorni, ali ja sam jela, nisam bila gladna - počela je priču ona i nastavila:

- Ne verujem da je to veče moglo da bude nešto mnogo drugačije od drugih. To veče sam popila dve margarite i posle toga se apsolutno više ničega ne sećam. Moram da napomenem da se meni nikada u životu nije desilo da povraćam od alkohola i da zaboravim stvari koje su se meni dešavale to veče. Apsolutno nikada nisam imala rupe u pamćenju.

Rupe u pamćenju

Te večeri, kako kaže, uopšte se ne seća.

- Meni kao da je sve crno do trenutka kada je mene drug već izveo ispred tog kluba, samo se sećam da smo mi sedeli tu napolju i da sam ja krenula da povraćam i onda smo otišli kući. Hvala Bogu da je on zapravo bio tu da me odvede od svega toga, zato što je on meni rekao da sam ja sedela potpuno sama u nekom ćošku tog kluba i delovala potpuno izgubljeno što apsolutno ne liči na mene - ispričala je Anja.

Tek nakon nekoliko razgovora sa različitim ljudima koji su imali slične simptome, zaključila je da joj je neko sipao nešto u piće.

- Molim vas pazite svoja pića i gledajte svoja pića kada izađete napolje. Nemojte da ih ostavljate negde na stolu i da, da vi igrate negde sa strane, da se okrećete. Znači, držite ih najbolje u ruci, pogotovo ako ste u nekoj stranoj zemlji - dodala je.