Noćni izlazak koji je trebao biti zabava pretvorio se u horor iskustvo! Nataši je u jednom poznatom beogradskom klubu neko sipao drogu u piće.

Naredne dve nedelje provela je povraćajući i pokušavajući da dođe sebi. Njena priča upozorava sve da budu izuzetno oprezni u noćnim klubovima.

- Jednom sam otišla u taj klub na pola sata u životu, i to zato što je drugarica jedna imala tamo dečka koji je bio šanker, pa smo svratile kratko. I drugi put i poslednji put, tačnije, tad kada sam dobila kristal ili kako se već zove ta droga, u piće - počela je priču Nataša.

Otišle su u popularni klub i naručile su dva koktela.

Opljačkali je

- Popile smo prvi koktel koji je bio sladak. Sve je okej, naručimo drugi. Ali do nas smo primetile jednu grupicu, desetak Turaka, koji su očijukali sa nama i čak nam je jedan prišao. Nemam pojma šta su rekli. Mi smo ih "ohladile" - ispričala je Nataša.

Nataši su sipali drogu u piće u poznatom klubu Foto: Printscreen TikTok

Stigla je i druga tura koktela.

- Tu noć sam krenula sa 30.000 dinara, a vratila sam se nula dinara. Dakle, oni su mene tamo na sve to opljačkali. Uglavnom, stiže nama druga tura tih koktela i primetim da je, onako, kad sam uzela prvi gutljaj da je gorko. Stvarno mi nije palo na pamet da to može da bude neka droga. Ja sam mislila da je dečko pogrešio, da nam je napravio drugi koktel i bila sam, onako, u fazonu: "Ništa strašno, neću da pravim frku. Okej, popiću ovaj koktel, šta ima veze. Sledeći put ću naglasiti da hoću onaj slatki. " I to je to. Ne sećam se dalje više ničega osim par scena - prisetila se ona.

Seća se dve scene.

- Sedele smo sa tim Turcima i jele kikiriki iz staklene posude. Posle se sećam te scene da sedim na podu WC-a. Valjda me je u tom trenutku drugarica uspela izvući iz kluba. I dalje čega se sećam je da smo ušle u taksi i otišle kućij. Ona je meni prepričavala sutradan da je to bilo strašno. Ona je završila devojka na infuziji. Inače je medicinska sestra. Ona je otišla baš rano ujutru na posao i završila na infuziji od stresa i od, ko zna, od pokušavanja mene da smiri, jer sam ja inače, kad sam došla kući, napravila haos. Sve je bilo polupano. Ja sam to videla ujutru kad sam otvorila oči - ispričala je ova devojka.

Potpuno dezorijentisana

Povraćala je neprestano.

- Bukvalno sam se rastajala od života i Hitnu pomoć sam zvala i tako dalje. Međutim, nisu imali u tom trenutku vozilo i objasnili su mi šta da radim i da dođem do Urgentnog. Međutim, nisam imala snage. Rekoh: "Okej." Ona mi je objasnila šta da radim i sestra mi je došla, pa sam nju poslala u apoteku. Objasnila je ona tamo farmaceutu i dobila sam lekove i aktivni ugalj i svašta nešto. Sutradan sam bila potpuno dezorijentisana - dodala je ona.

Telo i mozak nisu sarađivali, kako kaže.

- To je tako tromo, trom osećaj. Kao da nosim na sebi planinu. Glavu jedva držim. Glava kao da mi je teška. Primetila sam modrice i podlive svuda po telu, tako da su oni mene tamo i štipali. Ne znam šta su mi radili, a drugarica uopšte nije bila u stanju, nije mogla da mi priđe jer su oni zabarikadirali mene otprilike i ona nije mogla da dođe do mene. Verujem da je i ona doživela neki strah. Videla je da sam nadrogirana, da je i ona bila u nekom strahu. Nije znala šta da radi jer su bili samo muškarci tamo - prisetila se.

Dve nedelje se, kako kaže, rastavljala od života.

- Hvala Bogu, nije se desilo ništa strašno, u smislu da nisam doživela neko traumatično iskustvo, a i ovo što se desilo od te modrice što imam i to šta su mi radili, ja ne znam. Ne sećam se. Devojke, budete pažljive - apeluje Nataša.

Barmen sipao drogu u piće?

Inače, ona i njen a drugarica sumnjaju da im je barmen sipao drogu u piće, kao i da je za to dobio novac.

- Turci nisu mogli da priđu našem piću i da sipaju bilo šta. Šta uraditi osim da naručite flaširano piće koje se ispred vas otvora? Stvarno ne znam. Kada sam pozvala Hitnu i opisala šta mi se dešava i na šta sumnjam, odmah su mi potvrdili da je to to, da dođem da mi odrade toksikološki nalaz i tako dalje. Odmah su me pitali gde sam bila. Ja sam rekla u kom klubu i rekoše mi: "Pa dobro, da l' ste vi normalni? To je redovna situacija u tom klubu" I ja stvarno nisam to znala. Od tada nikada više nisam otišla. Niti sam posle toga izašla ikada u neki klub - zaključila je ona.