Reke vernika od Spasovdana se slivaju ka hramu Svetog Save na Vračaru kako bi se poklonili Časnom pojasu Presvete Bogorodice, koji je posle 650 godina ponovo među Srbima, a pored građana iz čitave Srbije, svetinji hitaju i posetioci iz okruženja, Evrope pa čak i daleke Australije!

Vernici danonoćno u miru, molitvi i tišini čekaju u redovima kako bi se poklonili ovoj svetinji, koju je u 14. veku knez Lazar poklonio Svetoj Gori, a koja je uoči Spasovdana stigla iz manastira Vatoped u srpsku prestonicu. O kakvom interesovanju je reč najbolje potvrđuje podatak da je do sada, prema nezvaničnim saznanjima Kurira, podeljeno oko 150.000 trakica koje su osvećene na pojasu Presvete Bogorodice.

Osvešteno 300.000 trakica

Podsetimo, iz manastira Vatopeda poslato je tri stotine hiljada trakica osvećenih na pojasu Majke Božje. Vekovna praksa je da se te trakice osvećuju na pojasu i da se šalju i dele vernicima.

Vernici u Hramu Svetog Save

Ipak, ne uzimaju svi vernici po trakicu, tako da je broj onih koji su prošli kroz hram Svetog Save znatno veći od do sada podeljenih trakica. Zbog ogromnog interesovanja građana, a na molbu patrijarha Porfirija je iguman manstira Vatoped Jefrem blagoslovio da se boravak relikvije u Srbiji produži do petka 5. juna u podne.

Vernici čekaju u redu

Redovi vernika iz cele Srbije i svih okolnih zemalja, ka Hramu Svetog Save na Vračaru, sve su duži, a čeka se između dva i četiri sata... Preksinoć je patrijarh izašao među građane i dao im blagoslov. S patrijarhom u društvu bio je i ministar Nenad Popović.

Patrijarh izašao među građane

Najveće okupljanje vernika

- Do sada je podeljeno oko 150.000 trakica, ali ne uzimaju je svi. Još uvek se ne zna koliko se tačno ljudi poklonilo ovoj svetinji, a tačan broj utvrdiće se nakon odlaska svetinje i to uz pomoć snimaka napravljenih uz pomoć dronova. Prema nekim procenama, ovo je najveći broj okupljenih vernika na jednom mestu nakon sahrane patrijarha Pavla - navodi izvor Kurira iz crkvenih krugova.

Neprekidne kolone

Inače, vrata crkve otvorena su tokom cele noći, a između utorka i srede neprekidne kolone duge nekoliko kilometara su iz tri pravca priticale. Pokloničke agencije masovno ogranizuju jednodnevne izlete do hrama Svetog Save iz svih krajeva Srbijhe, ali i regiona.

Traka nije deo pojasa Šta se radi sa trakicama? Uz blagoslov, vernici dobijaju i trakice osveštane na pojasu Presvete Bogorodice, ali se upravo tu javlja velika nejasnoća jer mnogi pogrešno veruju da su te trakice zapravo delovi samog originalnog pojasa, što je greška. Originalni Pojas, koji je Bogorodica prema predanju sama isplela od kamilje dlake, čuva se u manastiru Vatoped. Dake, trakice nisu deo pojasa, već su osveštane na pojasu. U pravoslavnom svetu veruje se da pojas Presvete Bogorodice ima određene isceliteljske moći i da bi onaj ko boluje trebalo da se opaše ovom osveštanom trakom kao običnim kaišem. Ona se nosi određeni vremenski period, kako preko dana, tako i noću. Obično se ona nosi u posebnim prilikama ili za vreme bolesti. Po želji ili potrebi, ona se može skidati - to se ne smatra grehom. Ako se isprlja, možete je oprati, a možete je iseći na dva ili čak tri dela kako biste podelili svetinju sa svojim najmilijima.

- Dolaze vernici iz Republike Srpske, Severne Makedonije, Rumunije, Bugarske, Crne Gore, Austrije, Nemačke, Australije, Švajcarske i iz gotovo svih enklava sa Kosmeta - otkriva izvor.

Vernici u Hramu Svetog Save

Ovo je, kako kažu u crkvenim kurgovima, jedan do najmasovnijih crkvenih događaja u novijoj istoriji, a interesovanje vernika ne jenjava, već je svakim danom sve veće.

- Ovo je najznačajniji događaj zajedno sa relikvijama koje su stigle sa Hilandara i Svete Gore koje su takođe u Srbiji. To je istorijska stvar i ne bi bila moguća bez čvrste zajedničke organizacija države i crkve, država i crkva su još jednom pokazale da funkcionišu kao jedno telo - napominje izvor.

Kako se pokloniti svetinji? Da bi se očuvao molitveni mir, za posetioce važe posebna pravila kretanja i celivanja. Prilikom pristupanja pojasu Presvete Bogorodice, stanite u red bez buke, prekrstite se dva puta pre nego što priđete, blago se poklonite, celivajte svetinju i nakon toga se još jednom prekrstite i poklonite. Tokom celivanja, u sebi možete izgovoriti kratku molitvu: "Presveta Bogorodice, spasi nas!"