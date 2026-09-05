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Potresna ispovest sa Reddita o devojci koja je tek u tinejdžerskim godinama saznala istinu o svom poreklu izazvala je lavinu reakcija na društvenim mrežama.

Jedna korisnica opisala je sudbinu svoje poznanice koja je, kako tvrdi, šokantnu porodičnu tajnu saznala na sahrani čoveka kog je celog života smatrala ocem.

- Poznajem devojku koja je saznala na sahrani svog "oca" kada je imala 14 godina da joj on zapravo nije biološki otac nego očuh - napisala je ona.

Foto: Shutterstock

Majku silovao stranac

Kako je dalje objasnila, devojka je rođena nakon što je njena majka preživela silovanje.

- Rođena je iz silovanja njene majke od strane potpunog stranca - navela je korisnica Reddita.

Dodala je i da devojka ima mlađu polusestru, ali da je još kao dete primećivala da porodica prema njima nema isti odnos.

- Uvek joj je bilo čudno što svi imaju drugačiji odnos prema sestri u odnosu na nju, pogotovo sa očeve strane - stoji u objavi.

Foto: Shutterstock

Autorka ispovesti istakla je da je cela situacija bila posebno bolna jer devojka nije imala nikakvu odgovornost za okolnosti svog rođenja.

- To je užasno, s obzirom da nije ona birala taj način da se začne - napisala je ona.

Kako tvrdi, problemi su se nastavili i kasnije, kada su se pojavile sumnje na određene nasledne bolesti.

- Čula sam kasnije da joj je bilo komplikovano jer je zapatila neke potencijalno nasledne bolesti koje se prenose sa oca na dete - dodala je korisnica.

Ispovest je pokrenula brojne komentare, a mnogi su naveli da ovakve traume mogu ostaviti duboke psihološke posledice koje traju godinama.

Foto: Shutterstock, Ilustracija