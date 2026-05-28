Slušaj vest

Nada Musić iz Šapca i Elvis iz Nigerije upoznali su se sasvim slučajno u gradskom autobusu u Beogradu, a danas zajedno planiraju venčanje i život između Srbije i Afrike.

Njihova priča privukla je veliku pažnju zbog brojnih kulturoloških razlika, ali i situacija koje danas prepričavaju kroz smeh.

Sve je počelo kada je Nada autobusom krenula kod rođaka, a Elvis joj ustupio mesto. Nekoliko razmenjenih pogleda bilo je dovoljno da se 42-godišnji momak iz Nigerije usudi da joj priđe. Ispostaviće se da je Nada baš takvog čekala - jer, kako nam je priznala, oduvek je maštala da se uda za momka iz Afrike.

- Ušla sam u autobus kod Sava centra i nije bilo mesta. Elvis je ustao da ja sednem. Posle sam izašla iz autobusa, a on je izašao za mnom. Prišao mi je i pitao me za kafu i broj telefona. Ja sam rekla "što da ne" - ispričala je Nada na početku razgovora.

Nada i Elvis Foto: Printscreen Instagram/ nada_music

Ona ne zna engleski, on ne priča srpski

Problem je bio u tome što tada gotovo nisu mogli da razgovaraju jer Nada nije znala engleski, pa su se od početka sporazumevali preko Google Translate aplikacije.

- Sve smo prevodili. Ja njega razumem kada priča, ali nisam znala da odgovorim. Posle sam krenula na časove engleskog, ali sam stigla da odem samo tri puta jer smo već počeli da živimo zajedno - rekla je kroz smeh.

Nada i Elvis Foto: Printscreen Instagram/ nada_music

Njihova veza razvila se veoma brzo, ali Nada priznaje da je u početku bila veoma sumnjičava jer su je prijatelji upozoravali na razne priče o muškarcima iz Afrike.

- Govorili su mi da možda hoće papire, da možda ima ženu i decu tamo. Iskreno, svašta mi je prolazilo kroz glavu. Kad ode da telefonira, ja uzmem prevodilac pa pokušavam da proverim šta priča. Nisam mu verovala u početku - priznala je.

- Kad sam videla da njegova porodica zna za mene, da me zovu i da me je upoznao sa svima, shvatila sam da ništa ne krije. Posle sam se opustila - objasnila je Nada.

Nada i Elvis Foto: Printscreen Instagram/ nada_music

Prva devojka u Srbiji

Elvis kaže da mu je Nada prva devojka u životu i da pre nje nije ni prilazio ženama u Srbiji.

- Nikada ranije nisam bio u vezi. Nada je prva devojka sa kojom sam pričao ovde. Mislio sam da su žene u Srbiji mnogo stroge i imao sam strah da priđem nekome - rekao je Elvis.

Ona čuva zmije, a on ih jede

Njih dvoje često pričaju o razlikama između Srbije i Nigerije, a neke situacije danas su im posebno smešne. Jedna od njih dogodila se u supermarketu kada je Elvis preko prevodioca pokušao da pronađe zmiju za jelo.

- Ja mislila čovek traži neki slatkiš ili grickalicu, a on prodavačici na telefonu pokazuje zmiju. Žena nas gleda, ja gledam u nju, meni neprijatno. Posle mi objašnjava da se to kod njih normalno jede - rekla je Nada.

Nada je otkrila i da je ranije držala zmije kao kućne ljubimce, pa kaže da je cela situacija još smešnija kada se uzme u obzir da je završila sa čovekom koji zmije jede.

Par trenutno živi zajedno, a planiraju venčanje do kraja godine. Razmišljaju i o tome da jednog dana žive u Nigeriji, ali za sada ništa ne žele unapred da planiraju.

- Volela bih prvo da odem tamo i vidim kako izgleda život. On meni stalno priča o Lagosu i o tome kako je Nigerija lepa. Videćemo gde ćemo završiti, možda ovde, možda tamo, ali bitno nam je da smo zajedno - rekla je Nada na kraju.

Kurir/ Espreso/ Blic žena