Mlada Kolumbijka Danijela posle sedam dana zabavljanja sa Srbinom Davidom preselila se u Srbiju!

Ova devojka rešila je da zbog ljubavi napusti porodicu i dom, spakovala je kofere i prevalila put od 10.000 kilometara. Iako je njihova veza trajala svega nedelju dana, njene emocije bile su toliko jake da je bez premišljanja prihvatila njegov poziv da se preseli na Balkan.

Uprkos brojnim izazovima, oseća se prihvaćeno i ponosna je na život koji gradi ovde.

Upoznali se na Malti

Svog partnera upoznala je na Malti, radili su zajedno u noćnom klubu. On je radio kao obezbeđenje, a ona kao barmen i kasirka. Poslednjeg dana, pre nego što je trebalo da krene kući u Smederevsku Palanku, pozvao ju je da pođe sa njim u Srbiju.

- On je morao da se vrati zbog posla i porodice, a ja sam jednostavno došla da vidim da li možemo da započnemo zajednički život. Tako sam stigla u Srbiju u novembru 2022. godine. Zasad planiram da ostanem ovde. Moj prvi utisak bio je Beograd noću i odmah sam se zaljubila. Za doček odveli su me u kafić na rakiju u Smederevskoj Palanci, gde živimo skoro tri godine. Ono što me je šokiralo bilo je to što se puši u zatvorenim prostorima - počinje priču za Kurir Danijela Masijas Kintero (26), koja je rođena u Bukaramangi, živopisnom gradu na severoistoku Kolumbije.

Priseća se da su je svi dočekali sa osmehom i puno zagrljaja.

- Ljudi u Srbiji su veoma srdačni. Tokom ove tri godine nikada nisam imala problem što ne govorim jezik, ljudi uvek pokušaju da mi pomognu. Prvi put učim srpski. Teško je zbog izgovora, ali i zbog toga što jedna reč može da ima više značenja. Trenutno razumem dosta toga i mogu da se izrazim u nekim svakodnevnim situacijama, ali još uvek ne govorim tečno. Bilo je izazovno, jer malo ljudi ovde govori engleski, pa su mi prevodilac i reči koje sam naučila pomogli da se izrazim u situacijama kada moj partner nije tu - priča nam ova Kolumbijka, koja radi za jedan onlajn kol-centar na španskom jeziku, a takođe je i frilenser.

Ima mnogo omiljenih srpskih reči, a brzo je usvojila, kako kaže, jedan tipično sprski izraz, kratak, sočan i univerzalni odgovor na sve.

- Neke reči sam naučila još na Malti kad smo bili, jer tamo ima dosta Srba. Omiljene reči su mi i "hvala","molim te", "živeli", "dobro došla", ali i "to je to" - kroz smeh će.

Slava i Božić

Osim Davida, zavolela je i karađorđevu šniclu, ali i sarmu i pljeskavicu.

- Generalno mi se sviđa hrana, ima neki latino šmek - kaže Danijela.

Za Srbiju primećuje da je zemlja koja ima spektakularne ljude.

- Ovde se živi bez žurbe, uživa se sa prijateljima i porodicom, a poštovanje je uvek veoma važno među ljudima. Ljudi su dobri, priroda je lepa, a neverovatan je i mir koji se oseća i bratstvo koje postoji među svima. Volim i tradiciju, obeležavanje slava, koje se održava generacijama, ali je i proslava Božića predivna tradicija - fascinirana je ona.

Ipak, doživela je jedan kulturološki šok:

- To je svakako deljenje hrane i pića na groblju kad neko umre.

Priznaje da se često suočava sa stereotipima o Kolumbiji, a pitanje o Pablu Eskobaru jedno je od najčešćih koje joj ljudi u Srbiji postavljaju.

Srećni Nedostaje joj porodica Nakon što je porodici saopštila da se seli u Srbiju, bili su zabrinuti: - Kada sam stigla ovde, počeli su da istražuju. U početku su se brinuli jer sam sama, tj. bez njih i prijatelja, ali sada, kad god čuju vesti o Srbima, budu jako srećni. Ovde ljudi više uživaju u životu, iz dana u dan, i više cene svoje prijatelje i porodicu. I u Kolumbiji se porodica ceni, ali ponekad ne znamo da uživamo u onome što već imamo i u čudima koja nam priroda pruža. Najviše mi nedostaje porodica, ali i vreme kada je zima. I posle tri godine teško je sklapati nova prijateljstva, jer nije isto izraziti se na jeziku koji nije tvoj maternji.

- To je priča koja se ne može izbrisati iz moje zemlje. Nažalost, moja zemlja je ranije bila poznata po trgovini drogom, ali sada smo u eri u kojoj smo poznati po fudbalerima, pevačima, piscima, između ostalog, tako da se vremena menjaju i pokazujemo da naša zemlja nije samo poznata po trgovcima drogom - priča nam Danijela i zaključuje:

- Moja zemlja je prelepa. Imamo more, džunglu, planine - kombinaciju svega u samo jednoj zemlji. Takođe, spektakularnu gastronomiju. Moji ljudi su vrlo slični Srbima. Gostima pružamo gostoprimstvo koje ih tera da se vrate u našu zemlju. Zato mnogi i ostaju.