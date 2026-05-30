Kilometarske kolone, i do više od 12 sati čekanja i neopisiva radost na licima - tako izgledaju prethodni dani ispred hrama Svetog Save dok vernici strpljivo čekali da celivaju pojas Presvete Bogorodice.

U redu su bili vernici koji su stigli iz svih krajeva Srbije i regiona, do najmlađih koji su došli sa samo jednom željom - da dobiju brata ili sestru.

- Sreo sem jednog čoveka, rekao mi je da je 12 i po sati čekao, i ne žali ako treba da je i duže čekao. I ta radost koju je on iskazao na svom licu, koju sam video na njemu, zaista pokazuje samo da i mi jednako takvi svi treba da budemo - rekao je za TV Hram protojerej-stavrofor Radivoj Panić i dodao:

Otac Radivoj Panić Foto: Printscreen TV Hram

- Radujemo se da ovo vidimo, ovo je veliki blagoslov za ovaj grad, za ovu zemlju, za ovaj naš narod.

Za mnoge vernike, ovo nije bilo samo čekanje, već lični podvig i molitva.

- Vera je mnogo bitna, doći ovde i pokloniti se ovako velikoj svetinji - rekla je jedna vernica, a druga je dodala:

- Ja imam svoje neke lične razloge, a verujem da svako od ovih vernika takođe ima nešto svoje zbog čega je došao. Samo neka je na zdravlje i spasenje svima nama.

Bilo je i dece... Mališani su pred svetinju stali sa najčistijim željama.

- Za zdravlje i za sreću - rekla je jedna devojčica skromno, dok je pored nje dečak otkrio želju koja je postala najlepša poruka ovog sabranja:

- Da dobijem brata ili sestru.

Otac Radivoj Panić jedan je od sveštenika koji svakodnevno, već deset dana, po nekoliko sati dežuraju kraj pojasa Presvete Bogorodice.