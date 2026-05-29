Ukusi autentičnih specijaliteta, recepti koji se prenose generacijama i duh zajedništva ispunili su rezidenciju ambasadora Republike Turske u Beogradu Ilhana Sajgilija, gde je upriličena proslava povodom Nedelje turske kuhinje 2026 - globalne manifestacije koja se od 21. do 27. maja obeležava širom sveta u organizaciji ambasada i diplomatskih predstavništava, a pod pokroviteljstvom prve dame Republike Turske Emine Erdogan.

U Beogradu, više od 100 zvanica, među kojima su bili predstavnici diplomatskog kora, medija, industrije turizma, hotelijerstva i kulturnog života, okupilo se kako bi zajedno doživeli ovogodišnju temu "Nasleđe za stolom" (Bir Sofrada Miras), koja tursku kuhinju predstavlja kao živu kulturnu baštinu koja se prenosi generacijama kroz vekove oblikovane tradicijom.

Ovogodišnja tema stavlja fokus na činjenicu da hrana nije samo ukus koji pamtimo, već i priča koju delimo. Centralna poruka manifestacije - Sto je najstariji jezik zajedništva - oslikava moć gastronomije da povezuje ljude, kulture i generacije.

Nedelja turske kuhinje u rezidenciji ambasadora Republike Turske u Srbiji Foto: Smart Vision

- Dragi gosti, prijatelji, hvala vam što ste se odazvali ovom divnom povodu, koji nas sve zajedno okuplja za stolom. Nedelja turske kuhinje za nas nije samo kulinarsko slavlje - to je prilika da podelimo srž turske kulture, njenu toplinu, gostoprimstvo i viševekovno nasleđe sa prijateljima u Srbiji. Sto koji okuplja ljude različitih kultura, tradicija i iskustava najmoćniji je znak zajedništva koji poznajemo. Ponosni smo što već petu godinu zaredom obeležavamo ovu globalnu proslavu, i iskreno se još jednom zahvaljujemo svim gostima koji su ove večeri prihvatili poziv da sa nama podele ukuse, priče i uspomene - izjavio je ambasador Republike Turske u Srbiji Ilhan Sajgili.

Gosti su imali priliku da uživaju u pažljivo odabranim specijalitetima koje je pripremao poznati turski šef kuhinje Ozgur Kodža, čiji su tradicionalni specijaliteti prikazali svo bogatstvo i raznolikost turske gastronomije. Zajedno sa njim, specijalitete je pripremao i Nemanja Gužvić, kuvar turskog ambasadora.

Posebnu pažnju privukao je UNESCO-om zaštićeni keškek (keşkek), tradicionalno jelo od pšenice i mesa koje simbolizuje zajedništvo i kolektivni trud. Na meniju su se našli i sarma u listu vinove loze (yaprak sarması) koja ima status kulinarskog simbola. Ona predstavlja duboku vezu sa istorijom, mediteranskim nasleđem i sponu između različitih kultura, kao i šerbet od ljubičastog bosiljka (reyhan şerbeti), tradicionalni osvežavajući napitak koji simbolizuje ljubav, odanost, duhovni mir i blagostanje.

Nedelja turske kuhinje već petu godinu zaredom promoviše očuvanje kulturnog nasleđa, istovremeno podstičući interkulturni dijalog kroz univerzalni jezik hrane.