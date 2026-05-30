Na ulazu u Grčku danas su zabeležene ogromne gužve, a prema objavama putnika na društvenim mrežama, na graničnim prelazima formirane su višekilometarske kolone u kojima se nalazi veliki broj autobusa i putničkih vozila.

Na društvenoj mreži Fejsbuk pojavile su se fotografije i komentari putnika koji navode da je situacija na granici veoma teška i da se kolona pomera izuzetno sporo.

- Trenutno na ulazu u Grčku, preko 40 autobusa čeka u koloni. Ogromna gužva i užasno se polako pomera kolona - navodi se u jednoj od objava koja je privukla pažnju brojnih korisnika.

U komentarima ispod objave putnici opisuju višesatna čekanja i nezadovoljstvo zbog zastoja na granici.

- Od sinoć smo tu sa autobusom. Sad i nikad više, ovo je haos - napisao je jedan od putnika.

Drugi korisnik naveo je da je situacija još ozbiljnija nego što se na prvi pogled čini.

- Evo sad sam se čula sa roditeljima, 65 autobusa ima na granici Makedonija - Grčka - stoji u komentaru.

Neki od njih tvrde i da je čekanje vredno, pogotovo kada se zna da je krajnja destinacija pravi odmor i uživanje u suncu i slanoj vodi.

Za sada nema zvaničnih informacija o razlozima velikih zadržavanja, ali se pretpostavlja da su pojačan intenzitet saobraćaja i smena turista doprineli stvaranju ogromnih kolona na graničnim prelazima.

Grčka je i ove godine jedna od najpopularnijih destinacija za turiste iz Srbije i regiona, zbog čega se tokom letnje sezone često beleže gužve na ulazu u ovu zemlju. Putnicima koji planiraju putovanje savetuje se da pre polaska provere stanje na graničnim prelazima i da se pripreme na duža čekanja.

