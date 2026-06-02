Razgovori sa decom na kraju školskog časa često umeju da odu u pravcu koji niko nije očekivao, a upravo jedna takva situacija dogodila se svešteniku i veroučitelju Bojanu Krstanoviću.

Naime, kada su ga devojčice sasvim ozbiljno upitale koja je najvažnija dužnost žene u braku, pogled na zadnju klupu dao mu je genijalan i duhovit odgovor koji je zapalio društvene mreže.

- Pred kraj časa pitam učenike ima li nekih pitanja u vezi lekcije. Posle kraće tišine javlja se jedna devojčica i stidljivo pita kako sam ja upoznao svoju suprugu. Takva su deca, ti im pričaš svoju priču a oni imaju pitanja koja njih interesuju - napisao je otac Bojan na svom Fejsbuku.

Iz tog pitanja razviju se druga i uključuju se sve devojčice.

- Razumem ih, na pragu su života i žele da razgovaraju o najvažijoj temi. Zaljubljivanje, veze, nenormalne pojave u društvu. Tu se sukobljavaju mišljenja od onih dečijih da se nikada neće udati do onih da će imati desetero dece. Onda jedna kaže da će se udati čim završi srednju, druga kaže da hoće fakultet i tako redom... Za sve što kažu očekuju od mene potvrdu ili bar komentar - navodi on.

Došli su i do ozbiljnih tema o braku.

- U svakom slučaju, zanimljivo im je i lepo, a meni malo naporno. Jer, moram dobro da uključim mozak, ako slučajno kažem nešto što ne odgovara kompleksima nekih roditelja to može da bude problem. Naporno mi je ali ovo je idealna prilika da porazgovaramo na važne teme o kojima, uglavnom, nemaju s kim da razgovaraju. "Veroučitelju, koja je najvažnija dužnost žene u braku?” Upita jedna devojčica i zadivi me pitanjem - napisao je otac Bojan i dodao:

- Dok ja pokušavam da ugrabim koji sekund vremena da malo razmislim, pogled mi ode na poslednje klupe, a tamo... znači ne verujem! Dečaci sede u klupama i igraju se neke (valjda) trke automobilima. U levoj ruci im je knjiga i to je kao volan, a u desnoj olovka i to je kao menjač. Sviraju, turiraju, čak se i sudaraju. Oni stvarno uživaju u tome, zanimljivo im je, smešno... Gledam ih i sećam se sebe u tim godinama. Ništa novo.

- Ne obraćaju pažnju na dečake, valjda su one navikle na takve prizore. "Pa... evo nameće se odgovor. Dužnost žene je da pomogne muškarcu da odraste." Odgovorih šaljivo aludirajući na ovu scenu. "Dobro sad, ali koja je najvažnija dužnost žene u braku kada imaju 40, 50 godina"? Pitaju ozbiljno. "Pa... dužnost žene je da celi život pomaže muškarcu da odraste".