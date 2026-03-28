Slušaj vest

Otac Predrag Popović, sveštenik poznat široj javnosti po svojim medijskim istupima i savetima o porodici, braku i društvenim temama, jednom prilikom podelio je jedno posebno iskustvo sa svojim pratiocima na Fejsbuku.

Tema? Odnosi između snaje i svekrve - često problematični i skloni sukobima.

U videu je prepričao razgovor sa jednom mladom ženom koja mu se požalila na svekrvu.

Ona je počela: “Ja sam joj rekla ovo i ono…” – na šta je otac Predrag odmah prekinuo i upitao: “Stani, šta imaš ti sa svojom svekrvom?”

Žena je odgovorila iskreno: “Pa, ona meni ništa ne znači. Ona je majka mog muža.”

Na ovo je otac Popović dao jednostavan, ali snažan savet: "Onda pusti da tvoj muž reši svoju majku."

On je u nastavku naglasio da je upravo ovo bila jedna od prvih stvari koje je sam rešavao u svom braku. Objasnio je da u porodici postoje jasne granice:

“Ti nemaš šta da pričaš mojim roditeljima. To je moj posao. Isto važi i za tebe – tvoja je odgovornost da sa svojim roditeljima postaviš granice. Ja svojoj majci mogu da kažem sve što želim, jer ona je majka. Prava ljubav je nepogrešiva. Ali kad je žena dvosmislena, lako nastane haos.”

Otac Predrag je potom sumirao ključnu poruku u dve rečenice:

“Moj zadatak je da svojim roditeljima postavim granice kada se previše mešaju u naš brak, a moja supruga vodi računa da njeni roditelji ne ulaze u naš život previše.”

Njegov savet je jednostavan, ali moćan: u braku je važno jasno definisati uloge i odgovornosti kada su u pitanju roditelji, kako bi porodični odnosi bili harmonični i bez nepotrebnog stresa.