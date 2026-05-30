Iako mnogi vozači ubrzaju kada vide žuto svetlo na semaforu, po našem zakonu ovaj prekršaj se kažnjava isto kao prolazak na crveno, novčano do 40.000 dinara, kaznenim poenima i oduzimanjem dozvole, ali ipak postoji situacija u kojoj pred sudom možete dokazati da ste morali da prođete.

Ukoliko prođete kroz raskrsnicu dok semafor pokazuje žuto svetlo, kazna vas može koštati od 20.000 do 40.000 dinara, uz šest kaznenih poena i tri meseca zabrane upravljanja vozilom, umesto čega možete dobiti mesec dana ako sklopite sporazum o priznanju prekršaja.

- Po našem zakonu, to što ste prošli na žuto kažnjava se isto kao da ste prošli na crveno. Dokaz je najčešće u poslednje vreme snimak sa kamere. Ako snimak sa kamere postoji, onda ste sigurno prošli na crveno - navodi Željko Regoda, glavni i odgovorni urednik portala Autoinfo.rs.

Prema njegovim rečima, kaznu za prolazak na žuto svetlo na semaforu možete izbeći ukoliko pred sudom dokažete da ste prošli jer nije bilo bezbedno da se u tom trenutku zaustavite - na primer, zato što se neko vozilo iza vas brzo približavalo, pa bi vaše naglo kočenje moglo dovesti do saobraćajne nezgode.

- Ako prođete kroz raskrsnicu dok semafor pokazuje žuto svetlo, važno je znati šta to znači i koje posledice možete očekivati. Žuto svetlo upozorava da će uskoro biti crveno i signalizira da treba usporiti i zaustaviti se ako je bezbedno - ističe on.

Prolazak na žuto može imati tri glavna aspekta: 1. Pravila i tumačenje

- Žuto svetlo upozorava na promenu na crveno. Ako možete bezbedno da se zaustavite pre linije zaustavljanja, to je preporučljivo. Ako ne možete bezbedno da stignete do zaustavljanja (npr. zbog vozila iza vas), prolazak dok je svetlo žuto često se smatra prihvatljivim u praksi, ali zavisi od lokalnih saobraćajnih propisa.

2. Rizici

- Veći rizik od sudara: vozila iz drugih pravaca mogu krenuti na zeleno; pešaci mogu očekivati da saobraćaj stane.

- Nepredvidivo ponašanje drugih učesnika u saobraćaju povećava šanse za nezgodu.

3. Kazne i sankcije

- Kazne za prolazak na crveno su jasne i obično strože. Za žuto svetlo, sankcije zavise od lokalnih zakona i tumačenja: policija ili kamere mogu kazniti prolazak koji se smatra nebezbednim ili prekršajem.

Saveti kako postupiti

- Približavajući se raskrsnici, pratite brzinu i udaljenost od linije zaustavljanja.

- Ako je bezbedno, započnite kočenje kada se upali žuto svetlo.

- Ako je zaustavljanje iznenada opasno zbog vozila iza vas, nastavite kroz raskrsnicu pažljivo.

- Obratite pažnju na saobraćajne znakove i lokalna pravila koja regulišu ponašanje na semaforu.

Zaključak

Prolazak na žuto nije univerzalni prekršaj, ali nosi rizike i može dovesti do kazne ako se smatra nebezbednim ili namernim ignorisanjem semafora. Najbezbednije ponašanje je usporiti i zaustaviti se kad je to moguće, a u situacijama gde zaustavljanje nije bezbedno proći pažljivo.

Kurir/ Autoinfo