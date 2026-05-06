Slušaj vest

Vozači koji ne produže registraciju na vreme suočavaju se sa novčanim kaznama koje se uvećavaju kako prolaze dani, dok ih savremeni sistemi nadzora lako otkrivaju.

U prvih 30 dana od isteka registracije kazna iznosi 5.000 dinara, dok se u periodu od 30 do 60 dana penje na 10.000 dinara. U oba slučaja izdaje se prekršajni nalog, pa je moguće platiti polovinu iznosa.

Kazne

- Danas registracija prosečnog automobila uglavnom ne košta manje od 30.000 dinara, čovek nema novac baš tog dana da produži registraciju kad mu ističe i pita šta sad da radi i kolike su kazne. Visina kazne zavisi od toga koliko je proteklo dana od momenta kada budete snimljeni da upravljate neregistrovanim vozilom - objašnjava Željko Regoda, glavni i odgovorni urednik portala Autoinfo.rs.

Ukoliko vam je istekla registracija, a ne vozite, neće se desiti ništa, a ukoliko vozite u prvih 30 dana, a ako vas snime, kazna je 5.000 dinara.

- Od 30 do 60 dana posle registracije kazna je 10.000 dinara i u oba ova slučaja možete da platite polovinu kazne jer vam se izdaje samo prekršajni nalog, nema zabrane, nema poena, nema ništa. Ako prođe 60 dana, onda je kazna od 10.000 do 20.000 dinara plus sudski troškovi, jer onda morate na sud kod sudije, sudija će da odredi visinu kazne, platićete i sudske troškove i dužni ste da vratite registarske tablice - navodi on i dodaje:

Željko Regoda Foto: TikTok

- Do 60 dana možete da ih zadržite i ponovo dobijate isti registarski broj kada produžite registraciju, ako istekne 60 dana morate da vratite tablice.

Inače, otkrivanje ovih prekršaja je vrlo jednostavno.

Kamere sve snimaju

- Nemojte se oslanjati na to da ćete negde krišom dovesti se do tehničkog pregleda, da vas niko neće snimiti. Sve kamere koje se koriste za video nadzor saobraćaja snimaju i ove prekršaje i to automatski uz pomoć savremene tehnologije, bez angažovanja saobraćajne policije. Onog dana kad vam istekne registracija, vaš registarski broj ide u jedan folder i softver pretražuje taj folder, ukršta podatke sa snimljenih vozila u saobraćaju i onih koji se nalaze u tom folderu. Kad se pojavi neki takav, on ga automatski izdvoji, tako da dežurni policajac ne mora ništa da traži, da gleda njega, čeka spisak mesta na kojima ste tog dana snimljeni, da ste vozili i ako je vozilo neregistrovano - objasnio je Regoda.

Olakšavajuća okolnost je, prema njegovim rečima, ta što ako ste snimljeni pet puta u jednom danu, dobićete samo jednu kaznu.

- Pravo da produžite registraciju imate 30 dana pre isteka. Mislite o tome na vreme, pripremite novac, zašto biste rizikovali bilo kakve kazne? - istakao je.