Više od 400.000 trakica osveštanih na pojasu Presvete Bogorodice do sada je podeljeno vernicima koji su došli da se poklone ovoj svetinji u hramu Svetog Save!

Televizija Hram saopštila je na svom Instagram nalogu da je do ponoći vernicima koji su pristupili pojasu Presvete Bogorodice podeljeno više od 400.000 osveštanih trakica, koje svaki poklonik dobija kao blagoslov ove velike svetinje.

- Blagodarni na blagoslovu Majke Božije, svedočimo da ovaj broj na najlepši način potvrđuje snagu vere srpskog naroda - navodi se na Instagram storiju i dodaje:

Stižu nove dopune iz manastira Vatoped

- Po blagoslovu patrijarha Porfirija, biće učinjen dodatni trud da u Srbiju stigne još trakica, kako bi svaki vernik koji se pomoli pred svetinjom dobio ovaj trajni blagoslov, do subote 6. juna u podne kada će Bogorodičin pojas biti molitveno ispraćen iz hrama Svetog Save na Vračaru.

Prema nezvaničnim saznanjima Kurira jedan deo dopune već je pristigao u Srbiju iz manastira Vatoped.

Versko dobrotvorno starateljstvo uputilo je molbu svima koji su u mogućnosti i koji žele da pomognu u pripremi novih trakica da se jave na njihovu adresu.

Boravak svetinje u Beogradu produžen dva puta

Podsetimo, pojas Presvete Bogorodice stigao je u Beograd 20. maja, dan pre Spasovdanske litije. Pojas se nalazi u Hramu Svetog Save na Vračaru, gde hiljade vernika danonoćno čeka u redu kako bi se poklonili ovoj svetinji. Zbog velikog interesovanja vernog naroda, a na inicijativu patrijarha, boravak ove relikvije u Srbiji produžen je dva puta.

Iz SPC je saopšteno da će sav prilog koji je verni narod ostavio tokom poklonjenja svetinji u hramu Svetog Save, po odluci patrijarha Porfirija, biti usmeren za pomoć srpskim porodicama na Kosovu i Metohiji.