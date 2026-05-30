Iako je u hramu Svetog Save do sada, prema nezvaničnim saznanjima, podeljeno nesto više od 200.000 osvećenih trakica, vernici koji satima čekaju u kilometarskim redovima nemaju razloga za brigu!

Kako Kurir nezvanično saznaje, iz manastira Vatoped stigla je dopuna trakica osvećenih na pojasu Presvete Bogorodice.

Podsetimo, pojas Presvete Bogorodice stigao je u Beograd 20. maja, dan pre Spasovdanske litije. Pojas se nalazi u Hramu Svetog Save na Vračaru, gde hiljade vernika danonoćno čeka u redu kako bi se poklonili ovoj svetinji. Zbog velikog interesovanja vernog naroda, a na inicijativu patrijarha, boravak ove relikvije u Srbiji produžen je dva puta - do 5. juna.

Iz SPC je saopšteno da će sav prilog koji je verni narod ostavio tokom poklonjenja svetinji u hramu Svetog Save, po odluci patrijarha Porfirija, biti usmeren za pomoć srpskim porodicama na Kosovu i Metohiji.

Stigla dopuna trakica

Podsećamo, Versko dobrotvorno starateljstvo (VDS) dobilo je veliki blagoslov i čast da za ovaj događaj pripremi 300.000 osvećenih traka sa Časnog pojasa Presvete Bogorodice, koje se dele vernom narodu koji dolazi da se pokloni svetinji. S obzirom na to da je do sada podeljeno nešto više od 200.000, nova dopuna iz manastira Vatoped uliva nadu vernicima da niko neće ostati bez svog primerka.

Tračice imaju posebno mesto u ovoj priči, jer potiču iz vatopedskog predanja, osveštavaju se iznad pojasa Presvete Bogorodice, u molitvenom prostoru manastira, i potom se daruju vernicima kao znak blagoslova i uspomena na susret sa svetinjom.

Iz Crkve naglašavaju da je suština poklonjenja pojasu Presvete Bogorodice pre svega duhovni čin – molitva, poklonjenje i lični susret sa svetinjom – dok je trakica blagoslov koji vernici mogu podeliti sa svojim najdražima koji nisu bili u prilici da dođu na poklonjenje.

Trakice nisu deo pojasa

Mnogi pogrešno veruju da su te trakice zapravo delovi samog originalnog pojasa, što je greška.

Originalni Pojas, koji je Bogorodica prema predanju sama isplela od kamilje dlake, čuva se u manastiru Vatoped na Svetoj Gori. Trakice koje vernici dobijaju su pamučne trake koje su određeno vreme stajale položene na kivotu u kojem se čuva pojas.

Dake, trakice nisu deo pojasa, već su osveštane na Časnom pojasu Presvete Bogorodice.

Kako se nosi traka?

U pravoslavnom svetu veruje se da Časni pojas Presvete Bogorodice ima određene isceliteljske moći i da bi onaj ko boluje trebalo da se opaše ovom osveštanom trakom kao običnim kaišem.

Ona se nosi određeni vremenski period, kako preko dana, tako i noću. U suštini, tu nema nekih striktnih pravila: na primer, možete ovom trakom da vežete kosu, čak i da je nosite i oko ručnog zgloba.

Dakle, ne morate ga uopšte stavljati, već jednostavno da ga celivate dok se molite Presvetoj Bogorodici.

Da li osveštana traka mora da se nosi stalno?

Nema potrebe da stalno nosite ovu osveštanu traku. Obično se ona nosi u posebnim prilikama ili za vreme bolesti. Istovremeno, ne treba se oslanjati samo na to što nosite traku na sebi: uprkos svom velikom značaju, ova svetinja samo dopunjuje vaš život u krilu Crkve. Ona ni na koji način ne umanjuje važnost molitve, posete crkvi ili vršenja tajni ispovesti i pričešća.

Da li se traka može skidati?

Kao i svakom drugom svetinjom, trakom se treba rukovati pažljivo i uredno. Po želji ili potrebi, ona se može skidati - to se ne smatra grehom ili odstupanjem od pravila.

Obično se traka daje zajedno sa malom knjižicom koja sadrži kratku informaciju o njoj.

Da li se traka može prati?

Ako se traka isprljala, možete je oprati. Doduše, obzirom da je ona osveštana, bolje je da ne prosipate vodu u kojoj ste je prali, nego, recimo da sa njom zalijete sobne biljke.

Da li traka može da se seče?

Ovo je jedno od čestih pitanja o trakama osveštanim na pojasu Presvete Bogorodice – jer ih nije tako lako nabaviti, a dešava se da potražnja prevazilazi mogućnosti monaha. Stoga nije zabranjeno preseći traku na dva ili čak tri dela kako biste podelili svetinju sa svojim najmilijima kojima je ona takođe potrebna. U takvim slučajevima, dužina traka neće dozvoliti da se njima opašete, ali možete, na primer, da ih vežete na ruku.