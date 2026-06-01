Slušaj vest

Pripreme za svadbu uglavnom su najlepši period za jedan mladi par, ali za jednog momka iz Srbije te nedelje pretvorile su se u scenario za najgori psihološki triler.

On je na Reditu podelio svoju priču o tome kako je sasvim slučajno saznao da ga žena sa kojom je trebalo da provede ostatak života – brutalno vara i to tik pred odlazak pred matičara.

Sve je počelo kada je njegova verenica ostavila upaljen laptop na stolu dok je bila u kupatilu, a na ekranu su počele da iskaču poruke sa nepoznatog broja.

- Nisam od onih koji kopaju po tuđim stvarima, ali poruke su bile takve da sam morao da otvorim čet. Ono što sam pročitao me je paralizovalo. Moja verenica je već mesecima u paralelnoj vezi sa svojim kolegom sa posla. Poruke su bile eksplicitne, a vrhunac je bio kada mu je napisala da jedva čeka da prođe 'ova farsa od svadbe' pa da nastave po starom - piše ovaj prevareni momak.

Najbliži mu rekli da prećuti: "Pukla bruka, pukle pare"

Ono što ovu priču čini još bizarnijom jeste reakcija njegove najuže okoline kada im je saopštio šta se dešava. Pošto je za svadbu od 300 zvanica sve već bilo plaćeno – od restorana, muzike, do venčanice i dekoracije – roditelji su pokušali da ga ubede u nemoguće.

- Moja majka me je plakala i molila da prećutim, da se venčamo, pa da to 'rešavamo u hodu'. Otac mi je rekao da je puklo previše novca, da je kapara nepovratna i da ne može da podnese bruku pred familijom da se svadba otkaže tri nedelje ranije. Čak je i moj najbolji drug rekao: 'Brate, oženi je, pa je varaj i ti, nemoj sad da praviš skandal'. Osetio sam se potpuno usamljeno i izdano od svih - navodi autor objave.

Surova osveta na sam dan venčanja!

Umesto da posluša roditelje ili da napravi tihu scenu i otkaže sve, ovaj momak je skovao plan koji je podelio javnost na društvenim mrežama. On je odlučio da ne otkazuje svadbu, već da dozvoli da sve ide po planu – do jednog ključnog trenutka.

- Rešio sam da odigramo predstavu do kraja. Muzika će svirati, gosti će doći, ona će obući belo. Ali, kada matičar bude pitao da li je uzimam za ženu, planiram da uzmem mikrofon, pred svim gostima pročitam poruke sa njenog laptopa koje sam odštampao, poželim joj srećan brak sa kolegom i samo išetam iz sale. Moj otac se plaši bruke? E pa, dobiće najveću bruku u istoriji grada - završava on svoju objavu.

Komentari ispod ove objave su podeljeni. Dok jedni navijaju za ovaj filmski scenario i pišu da je to "zaslužena kazna za prevaru“, drugi ga mole da to ne radi!

- Brate, nemoj trošiti svoje dostojanstvo na estradu. Otkaži to odmah, spasi svoje živce, takva osveta će najviše uništiti tebe, a ne nju - glasi jedan od najpopularnijih komentara.

Kurir/ Espreso/ Blic