Čuveni gastroenterolog dr Vojislav Perišić govorio je o efiaksnom napitku koji pomaže funkcionisanju organa za varenje, ali i sprečava upale masnoća na krvnim sudovima.

Prof. dr Vojislav Perišić savetuje šta popiti ujutru na prazan stomak Foto: Printscreen YouTube

"Pre više od godinu dana donosio sam originalnu vodnjiku da je svi probamo. Bila je kiselkasta. Vodnjika se pravi od divljeg voća, a to znači da nema pesticida, nema toksina, ni hemikalija. Mora da sadrži antioskidantna voća. Dva ključna su jabuka i kruška. Šipurak, nar, gloginja, popupolja sa četinara, sve se to stavlja u jedan sud, 50 odsto toga mora da bude divlja jabuka i kruška, zatim dve čaše bobičastog voća, obavezno kupina. Nalije se voda i svi pitaju da li se dodaje šećer. Naš narod se plaši šećera. Šećer nije prooksidant, on samo poboljšava ukus", rekao je jednom prilikom na TV Prva pa napomenuo:

"Dodajemo šećer jednu do dve supene kašike, možda i malo više da poboljša ukus, jer jabuka daje kiselkast ukus. Mora da ostoji 25 dana. Ako vidimo da voda padne, dodajemo vodu. Vodnjika je koncentrat antioksidanasa. Nema nijednog prirodnog preparata da ima više antioksidanasa. Šta nam radi vodnjika? Tokom fermentacije, u njoj se proizvode antioksidantne hemikalije".

Na pijacama se kod travara u ovo doba godine mogu pronaći sveže ubrani, mladi prolećni pupoljci četinara.

U prodavnicama zdrave hrane u ponudi je sušeni šipurak kao i hladno ceđeno ulje od semena šipurka.

Prema rečima dr Perišića, ovaj napitak treba uzimati dva puta dnevno, ujutru i uveče: