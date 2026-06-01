Dadilje u mnogim domaćinstvima postaju deo svakodnevice porodice, jer preuzimaju brigu o deci i ulaze u njihov privatni prostor, što prirodno podrazumeva visok nivo poverenja i jasne profesionalne granice.

Upravo zato i najmanji nesporazumi ili odstupanja od očekivanog često mogu da izazovu neprijatne situacije i brzo prerastu u ozbiljnije tenzije u domu.

O jednom takvom iskustvu govorila je Srpkinja Magdalena, koja je u videu na svom TikTok profilu "magdaleenaam" detaljno opisala neprijatnu situaciju sa dadiljom koju su njen suprug i ona nedavno angažovali.

"Ovo je priča o dadilji koja nije došla samo da radi. Nego je došla malo da mi skine muža. Šalim se, ali malo se i ne šalim", rekla je Magdalena odmah na početku videa.

"Predložila mu je da razmene brojeve"

Prema njenim rečima, posebno joj je smetalo to što je dadilja uglavnom komunicirala sa njenim suprugom, dok je nju u velikoj meri ignorisala.

- Pošto je pričala da sam ja "mala", a ona je starija i iskusna, komunicirala je uglavnom samo sa Urošem - tvrdi Magdalena.

Kako navodi, u jednom trenutku dadilja je predložila da sa njenim suprugom razmeni brojeve telefona kako bi joj pomogao da pronađe automehaničara.

- Rekla je: "Mislim da bi trebalo da razmenimo brojeve da bi mi ti našao automehaničara". Nebo plače, svi plaču. Nisam mogla da verujem šta govori - ispričala je ona.

Najneprijatniji trenutak

Međutim, Magdalena tvrdi da je najneprijatniji trenutak usledio nešto kasnije. Kako navodi, nakon što je dadilja tokom jedne porodične svadbe, na kojoj su bili gosti, trčala za decom po sali, prišla joj je i izgovorila rečenicu koja ju je posebno pogodila:

"Mogla bi i ti malo da potrčiš da ti slegne ta hrana".

Magdalena ističe da ovu izjavu nije mogla da protumači drugačije nego kao uvredu na račun njenog izgleda, naročito imajući u vidu sve prethodne nesuglasice koje su već postojale između njih. Sve to nateralo ju je da odmah kaže mužu.

"Ja sam njemu rekla šta se desilo, šta je rekla i onda je on otišao kod nje. Rekao joj je da prestane da mi prilazi i da je između nas sve gotovo, da nema šta da priča s nama i da se samo skloni od nas", ispričala je ona.

Prema njenim rečima, ni tada nije došlo do razjašnjenja situacije, jer je dadilja navodno iznela drugačiju verziju događaja.

"Ona je naravno lagala šta se stvarno desilo. Drugačije je priču ispričala", tvrdi Magdalena.

"Prvi put da doživim nešto tako odvratno"

Na kraju videa priznala je da se nikada ranije nije susrela sa sličnim ponašanjem i da ju je cela situacija ostavila u neverici.

"Ovo je prvi put da doživim tako nešto odvratno i da tako odvratnu devojku upoznam", rekla je ona, dodajući da ju je posebno iznenadilo to što osoba o kojoj govori, kako navodi, radi sa decom i ima obrazovanje za taj posao.

"Otkaz odmah dok nije kasno"

Njena ispovest ubrzo je privukla veliku pažnju na društvenim mrežama, gde su se nizali komentari korisnika koji su iznosili različita mišljenja o celom slučaju.

"Bukvalno čista ljubomora", "Tu rečenicu možeš da shvatiš samo kao 'očajno sam ljubomorna i jadna', veruj mi", "Otkaz odmah dok nije kasno, ljubomorna osoba je sposobna na sve", bili su samo neki od komentara ispod videa.